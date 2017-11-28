Emrullah Şalk'ın "8-0" tweet'i olay olmuştu! Bakın ne çıktı!

Arkadaşına "8-0" yazınca...

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Emrullah Şalk gözyaşlarını tutamadı, Negredo hemen yanına koştu!

kalecisibir anda'nin gündemine oturdu. Manisaspor'un'a 9-0 kaybettiği5. tur ilk maçında karşılaşma sonunda gözyaşlarına hakim olamayan ve Alvaro Negredo tarafından teselli edilen'ın 2012'de attığı Tweet'ler olay oldu!Emrullah 2012'de İçinde "8-0" içeren bir tweet attı.taraftarından,karşısında alınan mağlubiyeti hatırlattığı için ise tepki gördü ve bu tweet'leri daha sonra sildi. Ancak Emrullah'ın bu tweet'leri Beşiktaş'ın Liverpool mağlubiyetini hatırlatmak ya da dalga geçmek için değil, arkadaşını playstation'daki futbol oyununda 8-0 yenmesinden dolayı attığı ortaya çıktı.Ancak tecrübeli kalecinin tweet'leri silmesi yanlış anlaşılmalara sebep oldu. Emrullah'ın başka arkadaşlarıyla 'mention'laşarak yazdıkları ise işin gerçeğinin sadece konsol oyunundan ibaret olduğunu ortaya çıakrdı.