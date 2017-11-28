Chelsea ve Inter'den Jann-Fiete Arp bombası

10 yaşında Hamburg'da oynamaya başladı

Inter ve Chelsea istiyor

15 milyon euro!

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yeni'ini buldu! 17 yaşındaki Hamburg forveti Jann-Fiete Arp Avrupa'yı sallıyor.İtalyan devive geçen sezonunşampiyonuşimdiden genç forvet için girişimlere başladı.Küçük yaşta futbola başlayan, 10 yaşında Hamburg altyapısına giren, 15 yaşında ise golcülük hünerlerini göstermeye başlayan Arp, U-17 takımındaki ilk sezonunda 45 maçta 37 gol atarak kendisini kanıtlamayı başardı. Almanya Milli Takımı'nın 17 yaşaltı kategorisinde ise 17 maçta 15 gol attı.Hamburg teknik direktörü Markus Gisdol onun için "Mükemmel bir yetenek" yorumunu yaparken, 48 yaşındaki teknik adam ondna 31 yaş küçük oyuncusunu bu sezon da as takıma aldı.Arp, Hamburg A takımıyla çıktığı 5 maçta 2 gol atmayı başardı.Avrupa'nın dev kulüplerinin takip ettiği Arp'ı Inter ve Chelsea bir süredir yakından takip ediyor. Liverpool da oyuncuyu gözlemleye başladı.Şu an için 1 milyon euro değeri bulunan genç oyuncu için bonservis bedeli pazarlıklarının 15 milyon eurodan başlaması bekleniyor.