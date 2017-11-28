Atiker Konyaspor: Takımımızı hep birlikte ayağa kaldıracağız

Atiker Konyaspor Kulübü
'nden yapılan açıklamada, sezonun ilk haftasında başlayan ve geçtiğimiz bir hafta içinde üç kez tekrarlanan son dakika golleri neticesinde üst sıralara doğru istenen ivmenin gerçekleştirilemediği hatırlatıldı.
Taraftarın tepkileri ve hakaret boyutuna geçmeyen eleştirilerin anlayışla karşılandığı ifade edilerek, “Hepimiz çok üzgünüz. Ancak yönetim kurulu olarak bulunduğumuz noktadan takımımızı ayağa kaldırmak, daha ileriye taşımak ve camiamızı sevindirmek için yoğun çaba harcıyoruz. Yönetimimiz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve Atiker Konyasporumuza gönül verenlerle birlikte bu durumdan kurtulacağımıza olan inancımız sonsuz. Mevcut şartlarda eleştiri boyutunu aşan, iyi niyetli olmayan, camiamıza umutsuzluk tohumu eken her türlü davranış ve söylem kulübümüzü yıpratmaktadır. Bu durumdan, başta takımımız olmak üzere, hepimizin ciddi zarar göreceği unutulmamalıdır. Hal böyleyken yapmamız gereken tek şey futbolcularımıza ve teknik heyetimize camia olarak güvendiğimizi hissettirmek olmalıdır. Taraftarımız zor günlerde inisiyatif alıp gerekeni her zaman layıkıyla yapmış kulübüne ve takımına sonuna kadar destek olmuştur, olmaya da devam edecektir” denildi.
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“Bağımsız denetmenler yılda iki kez denetliyor”
Açıklamada, kulübün bağımsız denetmenler tarafından yılda iki kez denetlendiği anımsatılarak, “Yeri ve zamanı geldiğinde yönetimimiz bütün soruların cevabını tek tek verecektir. Şimdilik kulübümüzün bağımsız denetmenler tarafından yılda iki kez iğneden ipliğe denetlendiğinin bilinmesini istiyoruz. Öte yandan Olağanüstü Genel Kurul ile ilgili herhangi bir tasarrufumuz yoktur. Bu bağlamda takımımızın gidişatına yönelik eleştirileri önemsiyor, yönetim kurulu olarak gerekli tedbirleri alıyoruz ancak Bursaspor maçıyla birlikte camiamızın sorunları bir tarafa bırakıp tek vücut olması gerekliliğinin de altını özellikle çiziyoruz” görüşlerine yer verildi.
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“Konyaspor’umuz kaybettiği puanları telafi edecek güçtedir”
Konyaspor’un kaybettiği puanları telafi edecek güçte olduğu belirtilen açıklama şöyle devam etti:
Bunun üstesinden hep birlikte geleceğiz. Konyasporumuzu hep birlikte ayağa kaldıracağız. Taraftarımız karamsarlığa kapılmasın. Lig uzun bir süreç. İçinde bulunduğumuz durumu panik yapmadan hep birlikte atlatıp, ilk yarıyı mümkün olduğunca yukarıda bitireceğiz. İkinci yarı ise Konyasporumuzu hak ettiği noktaya yine hep birlikte taşıyacağız.
KONYA (İHA)