Akın Çorap Giresunspor kupada üst turu hedefliyor

Özkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadroda rotasyona giderek sahaya çıkacaklarını belirtti.Futbolcuların sahada en iyi şekilde mücadele edeceğinden şüpheleri olmadığını dile getiren Özkul, "Rakibimiz de mutlaka rotasyona giderek oynayacaktır ancak zor bir maç olacak. Bu turu da geçmeyi umuyoruz. Bizim için önemli olan lig ama kupayı bir tarafa bırakacak halimiz yok, üst tura çıkmak için mücadele edeceğiz." diye konuştu.İbrahim Özkul, Ziraat Türkiye Kupası’nda gidebildikleri noktaya kadar gitmek istediklerini ifade ederek, kazanmak için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceklerini kaydetti.TFF 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor ile Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, 30 Kasım Perşembe günü saat 15.30’da Giresun Atatürk Stadı’nda karşılaşacak.AA