“3-0 mağlup olan takımın hocası pek bir şey söyleyemez”

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Ankara temsilcisi evinde Teleset Mobilya Akhisarspor’u konuk etti.Mücadeleden TM Akhisarspor 3-0 galip ayrılırken, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankara Demirspor Teknik Direktörü Murat Parlak, “Biz buraya gelene kadar çok güçlü iki tane 1. Lig takımını eledik. Biri Samsunspor diğeri ise Gazişehir Gaziantep. İki takıma karşı da çok üstün bir oyun sergilemiştik. Bugün çıtayı yükselttik, Süper Lig takımına karşı oynadık. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Rakibimizi tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.