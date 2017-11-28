15 Yaş Altı milli takım kadrosu açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, 1 Aralık’ta TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak milli takımın, burada yapacağı hazırlıkların ardından 4 Aralık’ta Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e gideceği bildirildi.Ay-yıldızlıların, Uluslararası 15 Yaş Altı Turnuvası’nda Gürcistan, Belarus ve Litvanya ile karşı karşıya geleceği ifade edildi.Sorumluluğunu Tolunay Kafkas, teknik direktörlüğünü ise Nedim Yiğit’in yaptığı 15 Yaş Altı Milli Takımı’nın 23 kişilik aday kadrosu şöyle:Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe), Kerem Yusuf Ersunar (Galatasaray)Ahmet Gülay, Serdar Saatçı (Beşiktaş), Murat Şenel (Bucaspor), Abdullah Tazgel (Bursaspor), Ruhan Arda Aksoy (Fenerbahçe), Emin Bayram, Yusuf Erdem Gümüş (Galatasaray), Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği), Ata Öztürk (Kasımpaşa)Seymen Yağmur (Amed Sportif Faaliyetler), Eren Güler, Tuğbey Akgün (Bursaspor), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Samet Halvaci, Selman Faruk Dibek (Galatasaray), Emre Demir (Kayserispor), Metin Emre Karaal (Medipol Başakşehir), Süleyman Cebeci (Trabzonspor)Fehmi Koç (Antalyaspor), Abdulsamet Kaya (Atiker Konyaspor), Gürol Demirezen (Fenerbahçe)AA