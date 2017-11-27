Valencia-Barcelona maç sonucu: 1-1

Konuk ekip Barcelona ilk yarı çok baskılı, hızlı ve göze hoş gelen bir futbol oynadı. 30. dakikada Lionel Messi’nin şutunda top kale çizgisinden içeri girse de hakem topun geçmediğine kanaat getirerek, golü geçersiz saydı. Gelecek sezon video hakem uygulamasına geçecek La Liga’da bu akşam yaşanan hakem hatasıyla sahalarda teknolojinin kullanılmasının önemi bir kez daha öne çıkmış oldu. ilk yarı 0-0 sona erdi.İkinci yarı topu ayağında daha çok tutan ve atak oynayan Valencia, 60. dakikada Rodrigo’nun golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım farkı artırmak için ataklarını artırsa da Barcelona savunmasını geçemedi. 82. dakikada Lionel Messi’nin asistinde topu ağlara gönderen Jordi Alba, Barcelona’ya beraberliği getirdi. La Liga’nın zirvesindeki maç 1-1 bitti.Valencia’da puan kaybeden Barcelona, buna rağmen 35 puanla liderliğini korudu. Valencia ise 31 puanla ikinci sırada kaldı. Haftayı galibiyetle kapatan 3. sıradaki Atletico Madrid ve averajla 4. olan Real Madrid 27 puana yükselerek, lider Barcelona ile arasındaki puan farkını 8’e indirdi.13. hafta sonunda Barcelona, Valencia ve Atletico Madrid La Liga’daki namağlup unvanlarını korudu.Bu arada Barcelona’da sarı kart cezalısı olan defans oyuncusu Gerard Pique kadroda yer almadı. Geçen haftaki Espanyol maçında hakeme itirazdan kırmızı kart gören Valencia teknik direktörü Marcelino Garcia Toral da Barcelona karşısında takımını tribünden yönetti.AA