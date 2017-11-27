Tören alanında antrenmanla kayak yarışlarına hazırlanıyorlar

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde aralarında milli takım sporcularının da bulunduğu kayaklı koşucular, antrenman pisti olmadığı için Hükümet Konağı önündeki tören alanında çalışarak kışın yapılacak müsabakalara hazırlanıyor.İlçede kayaklı koşu branşında mücadele eden yaklaşık 30 sporcu, asfalt antrenman pisti olmadığı için çalışmalarını Sarıkamış Kaymakamlığı önünde yeni inşa edilen tören alanında yapıyor.Antrenör eşliğinde tekerlekli kayaklarla kışa hazırlanan sporcular, genellikle hafta sonları sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde 4 saat kros ve kondisyon çalışıyor.Antrenör Talip Atop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Türkiye’de kayaklı koşuda sporcularının K1 ve K2 kategorilerinde başarılı sonuçlar aldığını anlatarak, bu sene yarışlara daha iddialı hazırlandıklarını söyledi.Sarıkamış’ta farklı spor kulüplerinden yaklaşık 30 sporcuyu çalıştırdıklarını belirten Atop, "Sporcularımız aynı zamanda öğrenci olup okula gittikleri için çalışmalarımızı genellikle hafta sonları yapıyoruz. Bu sene sporcularımızı kışa hazırlamak için bulduğumuz düz zeminlerde antrenman yapıyoruz." dedi.Atop, sporcuların ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarısı için malzemenin ve antrenman alanlarının çok önemli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:"Kendimize ait, yalnız sporcuların çalışabileceği asfalt pistimizin olması lazım. Kayak milli takımında aktif sporcularımız var. Bu sporcuların yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda asfalt pisti olması gerekir. Pistimiz olmadığı için Kaymakamlığımızın önünde yeni yapılan tören alanında çalışıyoruz. Ancak bizim asfalt üzerinde kayak yapmamız lazım. Trafiğe açık asfalt yollarda çalışmak sporcular için tehlikeli oluyor. Acil antrenman pistine ihtiyacımız var. Şimdilik tören alanı antrenman sahamız oldu."Kayaklı Koşu Milli Takımı sporcularından Merve Tımarlı, kayak sezonu başlamadan yaptıkları antrenmanların çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Milli sporcu olarak kayak sezonuna kondisyon ve teknik anlamda hocamızın denetiminde hazırlanıyoruz. Pistimiz olmadığı için tören alanı şimdilik bizi idare ediyor. Sporcular olarak iyi yetişmemiz için pist istiyoruz." diye konuştu.Milli sporcu Yusuf Emre Fırat ise 2018’de yapılacak olimpiyatları hedeflediğini belirterek, "Olimpiyatlara sıkı bir antrenman programı ile hazırlanıyorum. Tabii asfalt pist olsa batonlarla daha teknik çalışıyoruz. Ama şimdi tören alanında baton kullanamıyoruz, yalnız kayakla çalışmak durumundayız." ifadelerini kullandı.