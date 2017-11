Sivas Belediyespor’da Galatasaray heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ile eşleşen TFF 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor, güçlü rakibini saf dışı bırakıp üst tura çıkmayı hedefliyor.Kırmızı Grup’ta mücadele eden Sivas Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Kemerspor 2003 ve 4. turda TFF 1. Lig ekibi Elazığspor’u eleyerek, 5. turda Galatasaray ile eşleşti. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Galatasaray ile Sivas Belediyespor, yarın Türk Telekom Stadı’nda karşılaşacak.Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 sezon önce Beşiktaş ile eşleşen ve rakibini deplasmanda 4-3 yenen, evinde ise 2-0 mağlup olarak C Grubu’nu lider tamamlayan Sivas Belediyespor, aynı sevinci yeniden yaşamak istiyor.Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımının ligde iyi bir performans sergilediğini söyledi. Mütevazı bir kulüp ve iyi bir takım olduklarını belirten Bozkurt, "Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Galatasaray ile karşılaşacak olmamız bizleri ayrı bir heyecanlandırıyor. Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biriyle oynayacağız. O maçın değeri, önemi, bizim için çok farklı." dedi.Rakiplerinin Galatasaray olmasının kendilerini asla korkutmadığını vurgulayan Bozkurt, "Hatta tam tersi, oyuncularımda Galatasaray ile oynayacak olmanın verdiği bir mutluluk ve heyecan var. Kupanın en büyük özelliği her takım birbiriyle karşılaşabiliyor, her şehre büyük takımlar gidebiliyor. Galatasaray ile oynayacak olmak tabii ki bizi de oyuncuları da heyecanlandırıyor. Oyuncular belki bir daha hiçbir zaman o stada çıkamayacak. Bunun heyecanını ve zevkini yaşamak lazım." diye konuştu.Bu karşılaşmada oyuncularının büyük kazanımlar elde edeceğini aktaran Serdar Bozkurt, şunları kaydetti:"Tabii ki futbol bu, hiçbir şey belli olmaz, çıkıp sahada oynayacağız. Daha önce örnekleri var, bu kulüp daha önce Beşiktaş’ı yenmiş bir kulüp. Büyük takımları yenen alt lig takımları var. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi arzuluyoruz. Hem içeride hem dışarıda bir de büyük takımlara karşı oynayacak olmak tabii ki kolay değil. Türkiye’ye iyi bir Sivas Belediyespor izlettirmek istiyoruz. Bulduğumuz pozisyonları gole çevirip, istediğimiz neticeyi almak istiyoruz. Çok iddialı konuşmaya ve ’Galatasaray beklesin, biz geliyoruz’ demeye gerek yok. Bu, oyuncularımız üzerinde bir baskı oluşturur. Biz o günün şartlarında elimizden gelen her şeyi yapacağız. Topa sahip olan bir takımız ve bunu biraz sahaya yansıtırsak bizim için iyi işler olacağına inanıyoruz."Sivas Belediyespor’un ikinci kaptanı Nuri Melih Mursal da Süper Lig’in lideri Galatasaray ile eşleşmenin heyecanını yaşadıklarını dile getirerek, "Zorlu bir maçımız var, bunu biliyoruz. Daha önce de Beşiktaş ile kupada oynadık, iyi oynamaya ve elimizden geldiğince rakibimizle mücadele etmeye çalışacağız. İnşallah iyi olur ve hayırlı bir sonuç alırız. Kupada turu geçmek istiyoruz, inşallah ilk önce deplasmanda güzel bir sonuçla Sivas’a dönüp, burada da turu atlarız." dedi.Galatasaray’ın yıldız oyunculardan kurulu bir takım olduğunu vurgulayan Nuri Melih, "Sahaya çıktığımızda herkes eşit konumdadır. Kalite farkı olabilir ama kora kor mücadele etmeyi düşünüyoruz. Kupadaki hedefimiz kademe kademe iyi sonuçlar alarak bir üst tura yükselmektir." ifadelerini kullandı.Orta saha oyuncusu Seyid Ahmet Han da Galatasaray’ın kupanın favori takımlarından olduğunu belirtti.Sivas Belediyespor’un da hedefleri olduğunu ve Galatasaray karşısında elinden gelen her şeyi yapacağını ifade eden Seyid Ahmet, "Böyle maçlar vitrin maçları çünkü biz elimizden geleni yapıp, kendimizi göstermek istiyoruz. Galatasaray karşısında haddimizi bilerek elimizden geleni yapacağımıza inanıyoruz. Rakibimiz Türkiye’nin favori takımlarından biri, onlara karşı oynayacak olmak bizler için güzel bir duygu. Takımda bir heyecan var, çok güzel bir maç olacağına inanıyorum." diye konuştu.