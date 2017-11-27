Osman Yılmaz'ın Bursa at yarış tahminleri

RED REBEL Yine Fotoya Uzanır

27 Kasım Pazartesi. Fanatik Hipodrom yazarıgünün programını değerlendirdi.Günün ilk ayağı sizlerinde takdir edeceği gibi zorlu geçecek. Denk güçte safkanların bir araya geldiği bir koşu. İlk ayakta sağlama gidip çok at yazalım. Sıralamam; MARİSSA, ARZAK, SAVAŞ ATI, YÜCELİR, İLGAR TAY ve DOĞUHAN şeklindedir.Yarış galobunda adeta uçan NEHİR CAN çok iyi hazırlandığı bu koşuda yatkın olduğu pist ve mesafede bence fotoyu önde geçmeye en yakın isim. Son yarışında yaşadığı talihsizlik nedeniyle ikincilikle yetinen LADY CARINA bence bu kez hata affetmeyecektir. Kazandığı yarışı ardından tabelada yer aldığı yarışlarıyla iyi durumunu koruduğunu gösteren KÖREBE iyi yönetildiği takdirde üst sıraları zorlayacaktır. Tabelayı tamamladığı son yarışını beğendiğim eküri ve hafif kilo avantajı ile CANKUZEY'den yarışın sürprizini bekliyorum.Her geçen gün artan form grafiği ve kazandığı tecrübe ile KIZIKHAN'ı bugün Maiden'e veda etmeye yakın görüyorum. İlk startındaki ikinciliği ile beğenimi kazanan ERDEMİR artan tecrübesi ile en ufak hatayı affetmeyecektir. Bu iki safkanın hata yapması halinde INVISIBLE WOMAN, FAITHFUL WOLF ve TAKAYAMA devreye girebilecek isimlerdir.: İzmir pistinde kazandığı yarışı ardından koruduğu mükemmel formu ile uyum sağladığı binicisi ile RED REBEL'in sertleşen gruba rağmen yine fotoyu önde geçebileceğine inanıyor ve banko öneriyorum.Son yarışında tabela dışı kalsa da tatminkar koşan ACOUSTIC COVER son işinde fotoya mermi gibi girerken dikkat çekti. İlk şansı bu safkana vereceğim. Formunu beğendiğim ANITA BLAKE'da Maiden'e veda etmeye yakın gördüğüm isimlerden. SANTA RUA ve RABİHE HANIM'da dikkat çeken form durumları ile ihmal edilmeyecek isimlerdir.Son yarışında zorlanmadan rakiplerini geride bırakan eküri avantajlı formda safkan MÜCİZEKAYA yine rakiplerini avlayabilir. Yakın ara ikinci kaldığı son yarışı ardından devam eden etkili formu ve uyumlu binicisi ile TEKİNER en ciddi rakibi olacaktır. İstanbul'dan formda gelen REİSOĞLU ilk kez START alacağı Bursa pistini yadırgamazsa hata affetmeyecektir. Tabelada yer aldığı son yarışında dikkatleri üzerine çeken GONCANUR'dan sürpriz bir koşu bekliyorum. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum.6,13,9,12,5,16,7,8,104,1,7,2,56,7,3,84,6,5,7