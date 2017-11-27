  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Osman Yılmaz'ın Bursa at yarış tahminleri

Bursa at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Osman Yılmaz günün programını değerlendirdi.

  • - A
  • + A
Osman Yılmaz'ın Bursa at yarış tahminleri
27 Kasım Pazartesi Bursa at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Osman Yılmaz günün programını değerlendirdi.
 
RED REBEL Yine Fotoya Uzanır
 
1.AYAK: Günün ilk ayağı sizlerinde takdir edeceği gibi zorlu geçecek. Denk güçte safkanların bir araya geldiği bir koşu. İlk ayakta sağlama gidip çok at yazalım. Sıralamam; MARİSSA, ARZAK, SAVAŞ ATI, YÜCELİR, İLGAR TAY ve DOĞUHAN şeklindedir.
 
2.AYAK: Yarış galobunda adeta uçan NEHİR CAN çok iyi hazırlandığı bu koşuda yatkın olduğu pist ve mesafede bence fotoyu önde geçmeye en yakın isim. Son yarışında yaşadığı talihsizlik nedeniyle ikincilikle yetinen LADY CARINA bence bu kez hata affetmeyecektir. Kazandığı yarışı ardından tabelada yer aldığı yarışlarıyla iyi durumunu koruduğunu gösteren KÖREBE iyi yönetildiği takdirde üst sıraları zorlayacaktır. Tabelayı tamamladığı son yarışını beğendiğim eküri ve hafif kilo avantajı ile CANKUZEY'den yarışın sürprizini bekliyorum.
 
3.AYAK: Her geçen gün artan form grafiği ve kazandığı tecrübe ile KIZIKHAN'ı bugün Maiden'e veda etmeye yakın görüyorum. İlk startındaki ikinciliği ile beğenimi kazanan ERDEMİR artan tecrübesi ile en ufak hatayı affetmeyecektir. Bu iki safkanın hata yapması halinde INVISIBLE WOMAN, FAITHFUL WOLF ve TAKAYAMA devreye girebilecek isimlerdir.
 
4.AYAK: İzmir pistinde kazandığı yarışı ardından koruduğu mükemmel formu ile uyum sağladığı binicisi ile RED REBEL'in sertleşen gruba rağmen yine fotoyu önde geçebileceğine inanıyor ve banko öneriyorum.
 
5.AYAK: Son yarışında tabela dışı kalsa da tatminkar koşan ACOUSTIC COVER son işinde fotoya mermi gibi girerken dikkat çekti. İlk şansı bu safkana vereceğim. Formunu beğendiğim ANITA BLAKE'da Maiden'e veda etmeye yakın gördüğüm isimlerden. SANTA RUA ve RABİHE HANIM'da dikkat çeken form durumları ile ihmal edilmeyecek isimlerdir.
 
6.AYAK: Son yarışında zorlanmadan rakiplerini geride bırakan eküri avantajlı formda safkan MÜCİZEKAYA yine rakiplerini avlayabilir. Yakın ara ikinci kaldığı son yarışı ardından devam eden etkili formu ve uyumlu binicisi ile TEKİNER en ciddi rakibi olacaktır. İstanbul'dan formda gelen REİSOĞLU ilk kez START alacağı Bursa pistini yadırgamazsa hata affetmeyecektir. Tabelada yer aldığı son yarışında dikkatleri üzerine çeken GONCANUR'dan sürpriz bir koşu bekliyorum. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum.
 
6,13,9,12,5,1
6,7,8,10
4,1,7,2,5
5
6,7,3,8
4,6,5,7
 




0 YORUM GİRİŞ YAP
Kayserispor-Başakşehir maç sonucu: 1-1
Kayserispor-Başakşehir maçında gerilim arttı!
Aziz Yıldırım: Kulübümüzü yok etme çalışmaları yapıldı
Sumudica: Adebayor eline çarptığını söyledi
Sneijder depremi!
Olay kararla ilgili: Gol kesinlikle iptal edilmeliydi!
Yusuf Yazıcı'dan samimi sözler
Fatih Altaylı: Galatasaray gidiyor!
Çukur'un Yamaç'ından Ronaldo taklidi!
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu
Survivor 2018 All-Star yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı açıkladı...
Roberto Soldado'da ödem çıktı! Kasımpaşa maçında kim oynayacak?
Bir Caner Erkin vakası da Premier Lig'de! 3 maç ceza gelebilir
Acun Ilıcalı, Ali Koç'un listesine girecek mi? Açıkladı...
Fenerbahçe'nin yeni fenomen yengesi Gala Caldirola
Fenerbahçe'nin tek rakibi Palmerias
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

13. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

24 Kasım 2017 Cuma

  • Osmanlıspor FK
    2- 0
    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
    Trabzonspor
  • Bursaspor
    2- 1
    K. Karabük
  • Kasımpaşa
    2- 1
    T.Konyaspor
  • Antalyaspor
    0- 1
    Fenerbahçe

27 Kasım 2017 Pazartesi

  • Kayserispor
    1- 1
    Medipol Başakşehir
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 13 8
18 Gençlerbirliği 13 8
Süper Lig Detaylı Fikstür »