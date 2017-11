Orhun Ene: Senaryosu doğru filmin henüz başındayız

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 7 maçını kazanan ve aynı zamanda Avrupa'da da EuroCup'ta ülkemizi temsil ederek D Grubu'nda 6 mücadele sonrası zirveye yerleşen TOFAŞ Basketbol Takımı'nda Başantrenör Orhun Ene, Doğan Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.Sezona güzel başladıklarını dile getiren Başantrenör Orhun Ene, geçtiğimiz sezona işaret ederek "Kötü bir sezon olmasa da yeniden Süper Lig'e dönüşümüzde beklentilerimizin altında bir dönem geçirmiştik. O anlamda geçen sezonun ardından bu sezona hem kadro yapısı olarak hem de ligde 1 sezon geçirmenin vermiş olduğu tecrübeyle daha iyi bir başlangıç yapmak istiyorduk. Hazırlık öncesi ve hazırlık dönemimiz olsun, bunu hedefliyorduk. Burada göstermiş olduğumuz gayret, yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda hem Türkiye'de hem de Avrupa'da iyi bir başlangıç yaptık" dedi.Söz konusu iki kulvarın da oldukça zorlu olduğuna değinen deneyimli çalıştırıcı, "Zorlu rakiplerin olduğu hem EuroCup'ta hem de ligde böyle bir başlangıç yapmak bizim doğru çalıştığımızı, sezon başında kurguladığımız senaryonun doğru olduğunu gösteriyor ama filmin sonu şu an gelmiş değil. Biz daha sadece başını oynuyoruz. Bunun üzerine gerek Avrupa, gerekse Türkiye'de Play-Off'larla birlikte 40'ın üzerinde maç sayısına ulaşacağız. Burası önemli, bu başlangıçtan mutlu olalım ama bundan sonrası için de çok gayret göstermek durumundayız" diye konuştu.29 Aralık Çarşamba günü Gaziantep Basketbol'a konuk olacak olan TOFAŞ, akabinde üst üste Galatasaray Odeabank, Pınar Karşıyaka ve Fenerbahçe Doğuş gibi güçlü ekiplerle ligde karşılaşacak. Bu anlamda fikstürü de değerlendiren Başantrenör Orhun Ene, "Fikstür kazanırsanız başında size kolay, kaybederseniz de zor geliyor. O anlamda fikstürün kolaylığı ya da zorluğundan çok sizin içeride ve dışarıda nasıl basketbol oynadığınız çok önemli. Onun için bizim kendi oynadığımız basketbola konsantre olmamız lazım. Rakiplere karşı hazır, sağlam ve sıhhatli olmamız lazım" ifadelerini kullandı.Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele düzeyinin yüksek olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Türkiye ligi her geçen yıl, basketbol kalitesi olarak söylemeyeyim ama mücadele olarak zor bir haline geldi. Baktığınızda çok kötü sonuçlar alan alttaki takımların bile zorlayabiliyor. Onun için hep hazır ve dikkatli olmak lazım. O takımların, sürpriz yapma sayısı diğer Avrupa liglerine göre çok daha fazla. Avrupa'da oynayan birçok EuroLeague ve EuroCup takımı var, onlara kıyasla bizim kendi ligimizde her kupada oynayan takımlar çok yıpranıyor. Bunun yaratmış olduğu sadece fiziksel yorgunluk değil, mental olarak da yorgunluk oluyor. Kaybetmek takımda çöküntü yaratıyor, o yüzden her zaman dikkatli ve hazır olmak gerekiyor" şeklinde konuştu.Bursa'daki basketbol seyircisinin ise diğer şehirlerden farklı bir profil çizdiğini söyleyen Başantrenör Orhun Ene, "Burada bizi seven, bize destek olan ama kim oynarsa oynasın iyi basketbolu da alkışlayan seyircinin olduğunu görüyoruz. Bu çok güzel bir şey. Bizim maçlarımızda şiddet, gerginlik yok. Seyirciden kaynaklanan oyunu bozan, oyunun güzelliğini ortadan kaldıran bir gerginlik yok. Bunlar güzel. O anlamda bunun çoğalarak artması da ileride bizi de daha güçlü ve saygın kılacak. İnşallah hem tribün hem de saha içinde göstermiş olduğumuz bu görüntü, örnek olacak bir görüntü olur ilerisi için" dedi.TOFAŞ Spor Kulübü'nün hedeflerine dair de görüşlerini paylaşan Başantrenör Orhun Ene "TOFAŞ, Bursa'da basketbolu sevdirmek istiyor. Biz takımın teknik anlamda profesyonelleriyiz ama aynı zamanda bizler de onların bir parçasıyız. Onun için biz de bu hedeflere basketbol takımı olarak hizmet etmek zorundayız. İyi basketbol oynamamız lazım, taraftarlarımızın oynadığımız basketbolu sevmesi lazım. Oynadığımız basketbolla geçmişten gelen basketbol sevgisinin tekrar Bursa'da basketbol salonlarına dönmesi gerekiyor. TOFAŞ'ın altyapılarıyla beraber böyle bir hedefi var ama onun için de sahada doğru işler yapan, kazanan bir basketbol takımına da ihtiyaç var. Biz şu ana kadar iyi basketbol oynadığımızda nasıl bu dinamiklerin ortaya çıktıklarını gördük. İnşallah daha iyilerini de yapacağız" şeklinde konuştu.Bu noktada bir gerçeğin de altını çizen deneyimli çalıştırıcı, "Biz model olacak bir kulüp organizasyonu kurmak istiyoruz. TOFAŞ'ın ve aynı zamanda da Koç Grubu'nun da kurumsal anlamda verdiği destek bu yönde. Sadece oyunculara harcanan paralarla tüketilen bir organizasyon değil, artık bu organizasyonun gelir de getirmesi lazım. Bu doğrultuda da doğru bir kulüp modeli oluşturmamız gerekiyor. Bugüne kadar bu kulüp modelleri Türkiye'de çok oluşturulmadı ve bunun sıkıntıları yaşandı. Birçok müessese takımı çekildi, kulüp takımları çok büyük borçların altına girdi. Sürdürülemez hale geldi. Bu anlamda bizim hedeflerimiz, oynadığımız kupalarda alacağımız başarılar kadar da sürdürülebilir bir başarı elde etmek" dedi.Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen ve yeşil beyazlı takımın oyuncularının da sık sık TOFAŞ'ın maçlarını izlemeye gelmesine dair ise Başantrenör Orhun Ene, şunları söyledi:"Biz, rahmetli kayınpederimden dolayı futbolun içinden de gelen bir aileyiz. Gündüz Tekin Onay, Bursaspor'da da antrenörlük yaptı. Öncelikle ben kendimi Bursalı olarak görüyorum. Burada çalıştığım için de kendimi Bursasporlu görüyorum. Bizler spor adamlarıyız, birbirimize desteğin önemli olduğunu düşünüyorum. Onlar çok büyük bir destek gösterdiler bizim maçlarımıza gelerek, bende ilk fırsatta onların hem antrenman hem de maçlarına giderek, yakından takip etmek istiyorum. Paul Le Guen çok değerli bir antrenör. Hem de oyuncular çok kaliteli, bizi temsil eden şehrimizi futbolda temsil eden insanlar. Onlarla da birbirimize bu desteği vermemiz gerektiğini düşünüyorum. İnşallah ilk fırsatta biz de takımca onlarla beraber olmak istiyoruz."Son olarak takımdaki oyunculara ilişkin de düşüncelerini paylaşan Başantrenör Orhun Ene, "Biz topu iyi paylaşan bir takımız. Spesifik oyuncularla ilgili konuşmak istemem ama Pierria Henry'nin uyumu çok önemli bizim için. Onun uyumunun bizi takım olarak daha da tamamlayacak ve yukarı götüreceğini düşünüyorum. Baktığınız zaman biz takımca blok halinde 8-9 tane oyuncumuzun seviyesi yüksek olan bir ekibiz. Birbiriyle kimyası uyan bir takımız. Herkesin de iyi olması lazım eğer bunu yapamazsak sıkıntı yaşarız. Sakatlıklar nedeniyle Henry ve Tony Crocker gibi uyum sorunu çeken oyuncularımız vardı ama bunları hallettiğimiz zaman performansımız da yukarıya gitti. Ancak; Barış Ermiş, Sammy Mejia, Raymar Morgan, Josh Owens, Kenny Kadji, Ivan Paunic, Yiğit Arslan ve Muhsin Yaşar da olmak üzere tüm oyuncularımızın büyük bir katkısı var, onları da göz ardı etmemek lazım" diyerek sözlerini tamamladı.