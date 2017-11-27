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Muhammet Demir 219 gün sonra golü hatırladı

Demir Grup Sivasspor’un forveti Muhamet Demir, Trabzonspor maçında attığı golle, Süper Lig’de 219 gün sonra fileleri havalandırdı.

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Muhammet Demir 219 gün sonra golü hatırladı
Demir Grup Sivasspor’un forveti Muhammet Demir, Trabzonspor karşısında attığı golle Süper Lig’de 219 günlük gol orucunu bozdu.

Sezon başında kırmızı-beyazlı ekibe transfer olan ve uzun süren sakatlık döneminden kurtulan 25 yaşındaki forvet, dün 69 dakika forma şansı bulduğu karşılaşmada eski takımı Trabzonspor’a karşı gol atma başarısı gösterdi.

Muhammet, ligde en son 2016-2017 sezonunda Gaziantepspor forması altında Atiker Konyaspor’a gol atmıştı. Muhammet, 21 Nisan 2017 tarihindeki bu maçtan sonra ligde gol atamamıştı.

Demir Grup Sivasspor’un dün sahasında 2-1 kaybettiği Trabzonspor maçında kırmızı-beyazlı ekibin tek golünü atan Muhammet, bu sezon ilk golünü kaydetti.

Kupada 2 gol attı

Muhammet Demir, kırmızı-beyazlı formayla bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 2 gol atma başarısı gösterdi.

Demir Grup Sivasspor’un Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Kızılcabölükspor ile yaptığı ve 3-1 kazandığı karşılaşmada Muhammet, takımını galibiyete taşıyan gollerden 2’sine imza attı.

AA




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24 Kasım 2017 Cuma

  • Osmanlıspor FK
    2- 0
    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
    Trabzonspor
  • Bursaspor
    2- 1
    K. Karabük
  • Kasımpaşa
    2- 1
    T.Konyaspor
  • Antalyaspor
    0- 1
    Fenerbahçe

27 Kasım 2017 Pazartesi

  • Kayserispor
    1- 1
    Medipol Başakşehir
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1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
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5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
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17 Kardemir Karabükspor 13 8
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