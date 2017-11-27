Miami Heat art arda 3. maçını kazandı

NBA’e 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı’nda play-off mücadelesi veren Miami Heat, Chicago Bulls deplasmanından 100-93 galip ayrıldı.Heat’in Sloven oyun kurucusu Goran Dragic, 14’ü son çeyrekte 24 sayı kaydetti. Wayne Ellington 19 sayı ve James Johnson 15 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle oynadı.Lig sonuncusu Bulls’ta Jerian Grant’in 24 sayı, Denzel Valentine’ın 14 sayı, 13 ribaunt, 7 asist ve Lauri Markkanen’in 11 sayı, 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.Minnesota Timberwolves, seyircisi önünde oynadığı Phoenix Suns karşılaşmasını, Karl-Anthony Towns, Jimmy Butler ve Andrew Wiggins’in 78 sayısı sayesinde 119-108 kazandı.Timberwolves’ta Towns 32 sayı, 12 ribaunt, Butler 25 sayı, 5 asist, 3 top çalma ve Wiggins 21 sayı, 5 ribaunt üretti.Devin Booker’dan yoksun sahaya çıkan Suns’ta Mike James 26 sayı, 7 asist, 5 ribaunt ve T.J. Warren 18 sayıyla mücadele etti.Günün son mücadelesinde ise Brooklyn Nets, konuk olduğu Memphis Grizzlies’i 98-88 yenerek rakibine peş peşe 8. mağlubiyetini yaşattı.NBA’e 8 maçla devam edilecek.