İspanya'da skandal karar! Messi'nin golü...

'da, deplasmanda'ya konuk oldu. Karşılaşmanın 30. dakikasında Barcelona atağında'nin ceza sahasından şutunda Valencia kalecisi topu elinden kaçırdı ve top kale çizgisini geçti ancak hakem gol kararı vermedi. Barcelona oyuncular bu karar sonrası adeta çılgına döndü.Atağın devamında Valencia kontra atakta gole yaklaştı ancak'nın vuruşu auta çıktı. Yoğun itirazlara rağmen hakem Iglesias Villanueva kararını değiştirmedi.Hakemin bariz golü vermemesi gecenin en çok konuşulan olayı oldu.