Dortmund’da Götze ilk yarıyı kapattı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund’da forma giyen Mario Götze, sakatlığı sebebiyle sezonun ilk yarısındaki kalan maçlarda forma giyemeyecek.Borussia Dortmund kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun ayak bileğindeki bağlarda kısmi yırtık tespit edildiği ve 6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.Alman oyuncunun en erken ikinci yarının başında 14 Ocak 2018’de Wolfsburg’a karşı oynanacak karşılaşmada forma giyebileceği ifade edildi.Götze, Borussia Dortmund’un 25 Kasım Cumartesi günü Schalke 04 ile 4-4 berabere kaldığı karşılaşmanın 76. dakikasında girdiği ikili mücadelede sakatlanarak oyundan çıkmıştı.