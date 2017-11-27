Canik Belediyespor’da galibiyet sevinci

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Canik Belediyespor’da deplasmanda Adana ASKİ karşısında alınan galibiyetin sevinci yaşanıyor.Kulüp başkanı Ercan Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baştan sona iyi mücadelenin ardından Adana ekibini 84-75’lik skorla yendiklerini söyledi.Ligde 4 maçlık yenilgi serisinin ardından aldıkları galibiyetin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Bayrak, "Ligde 4 maçtır galip gelemiyorduk. Adana ASKİ karşısında güzel oyun ve iyi mücadele ile galip gelen taraf olduk. Teknik ekibi ve oyuncularımızı tebrik ediyorum." dedi.Bu sene iyi takım kurduklarını vurgulayan Bayrak, "Ligde ilk iki maçı kazandık ama sonraki dört maçı kaybettik. Deplasmanda iyi oyunla Adana ASKİ karşısında kazandık. Bu hafta sahamızda Abdullah Gül Üniversitesi ile karşılaşacağız. Hafta içinde iyi hazırlanıp galip gelip yeniden çıkışa geçmek istiyoruz." diye konuştu.Canik Belediyespor, 3 Aralık Pazar günü sahasında Abdullah Gül Üniversitesi ile karşılaşacak.