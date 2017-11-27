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Adana Demirspor’da Timuçin Bayazit dönemi

Adana Demirspor, teknik direktör Timuçin Bayazit ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Adana Demirspor’da Timuçin Bayazit dönemi
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, teknik direktör Timuçin Bayazit ile sözleşme imzaladı.

Aytaç Durak Tesisleri’nde düzenlenen törende Bayazit, 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kulüp basın sözcüsü Casim Korkmaz, törende yaptığı konuşmada, taraftarın da isteği üzerine yeni bir teknik direktör ile anlaştıklarını ifade ederek, "Timuçin kardeşimiz bu camia içerisinde yetişen biridir. Kariyerini Kayseri Erciyesspor’da devam ettirmiş birisidir. Şu an boştaydı ve biz de onu düşündük. Kendisiyle konuştuk. O da seve seve bu camiaya hizmet edeceğini söyledi ve buraya geldi." dedi.

Bayazit ise kariyerine başladığı camiada hem sporcu olarak hem de yardımcı antrenör olarak görev yaptığını hatırlatarak, Adana Demirspor’a teknik direktör olarak dönmenin gurur verici olduğu kaydetti.

Camianın ne istediğini en iyi bilen insanlardan biri olduğunu aktaran Bayazit, şunları söyledi:

"Başkanımız Mehmet Gökoğlu’dan böyle bir talep geldi. Görüşmeler neticesinde biz de gerekenleri yapıp görev aldık. Bundan son derece mutluyum. İşimizin kolay olduğunu söyleyemeyiz. Futbolda bizim gibi devamlı başarı isteyen bir taraftar kitlesine sahip olan büyük camialarda iş daha da zordur. Son haftalarda biraz sıkıntı söz konusu. Mutlaka bu durumun sonucunda değişiklikler oluyor ama böyle sorunların altından kalkmış bir camiadır burası. Ben inanıyorum ki seyircimizin de artarak devam edeceğini düşündüğüm desteğiyle hep beraber biz işleri yoluna sokup, ondan sonraki projemizi hayata geçirmeye çalışacağız. Son beş haftada skor olarak yaşananlar daha çok bir kriz ortamı oluşturmuş. İlk önce bu sorunu çözmemiz gerekiyor."

Adana Demirspor, teknik direktör Giray Bulak ile 30 Ekim’de yolların ayrılmasının ardından sportif direktör Gürcan Aday yönetiminde maçlara çıkmıştı.




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