Udinese-Napoli maç sonucu: 0-1

İtalya Serie A'nın 14. hafta mücadelesinde Napoli deplasmanda Udinese'nin konuğu oldu. Mücadeleyi Napoli 1-0'lık skorla kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu galibiyetle Sarri'nin öğrencileri zirve yarışında önemli bir galibiyet aldı.Napoli'nin tek golü 33. dakikada Jorginho'dan geldi. 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu kazanılan penaltıyi değerlendiremedi ancak seken topu iyi takip etti ağlara göndermeyi başardı.Alınan bu sonuçla Napoli puanını 38'e çıkarttı. Udinese ise 12 puanda kaldı.