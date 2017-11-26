  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Medipol Başakşehir'de Elia ameliyat olacak

Medipol Başakşehir'in başarılı oyuncusu Eljero Elia'nın omzundan ameliyat olacağı açıklandı.

  • - A
  • + A
Medipol Başakşehir'de Elia ameliyat olacak
Medipol Başakşehir, resmi internet sitesinden sakat oyuncularıyla ilgili açıklama yaptı. Elia'nın omzundan ameliyat olacağı açıklanırken, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Eljero Elia'nın 5 Kasım tarihinde oynanan Malatyaspor karşılaşması sırasında bir çarpışma sonrası başlayan ve giderek artan sağ omzundaki ağrı şikayeti, yapılan konservatif tedaviye beklenen yanıtı vermemiştir. Futbolcumuzun aynı omzundan 1 yıl önce geçirdiği ameliyat sırasında yerleştirilen vidanın, omuz eklemindeki şikayetleri artırdığı düşünülerek, sağlık kurulumuz tarafından omzunda bulunan vidayı çıkarmak üzere ameliyat planlanmıştır.

Ayrıca sakatlıkları devam eden diğer futbolcularımız; Mehmet Batdal, Emre, Mahmut, Tunay, Chedjou ve Egemen’in tedavilerine de devam edilmektedir."




0 YORUM GİRİŞ YAP
Kayserispor-Başakşehir maç sonucu: 1-1
Kayserispor-Başakşehir maçında gerilim arttı!
Aziz Yıldırım: Kulübümüzü yok etme çalışmaları yapıldı
Sumudica: Adebayor eline çarptığını söyledi
Sneijder depremi!
Olay kararla ilgili: Gol kesinlikle iptal edilmeliydi!
Yusuf Yazıcı'dan samimi sözler
Fatih Altaylı: Galatasaray gidiyor!
Çukur'un Yamaç'ından Ronaldo taklidi!
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu
Survivor 2018 All-Star yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı açıkladı...
Roberto Soldado'da ödem çıktı! Kasımpaşa maçında kim oynayacak?
Bir Caner Erkin vakası da Premier Lig'de! 3 maç ceza gelebilir
Acun Ilıcalı, Ali Koç'un listesine girecek mi? Açıkladı...
Fenerbahçe'nin yeni fenomen yengesi Gala Caldirola
Fenerbahçe'nin tek rakibi Palmerias
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

13. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

24 Kasım 2017 Cuma

  • Osmanlıspor FK
    2- 0
    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
    Trabzonspor
  • Bursaspor
    2- 1
    K. Karabük
  • Kasımpaşa
    2- 1
    T.Konyaspor
  • Antalyaspor
    0- 1
    Fenerbahçe

27 Kasım 2017 Pazartesi

  • Kayserispor
    1- 1
    Medipol Başakşehir
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 13 8
18 Gençlerbirliği 13 8
Süper Lig Detaylı Fikstür »