Medipol Başakşehir'de Elia ameliyat olacak

Medipol Başakşehir, resmi internet sitesinden sakat oyuncularıyla ilgili açıklama yaptı. Elia'nın omzundan ameliyat olacağı açıklanırken, şu ifadelere yer verildi:"Futbolcumuz Eljero Elia'nın 5 Kasım tarihinde oynanan Malatyaspor karşılaşması sırasında bir çarpışma sonrası başlayan ve giderek artan sağ omzundaki ağrı şikayeti, yapılan konservatif tedaviye beklenen yanıtı vermemiştir. Futbolcumuzun aynı omzundan 1 yıl önce geçirdiği ameliyat sırasında yerleştirilen vidanın, omuz eklemindeki şikayetleri artırdığı düşünülerek, sağlık kurulumuz tarafından omzunda bulunan vidayı çıkarmak üzere ameliyat planlanmıştır.Ayrıca sakatlıkları devam eden diğer futbolcularımız; Mehmet Batdal, Emre, Mahmut, Tunay, Chedjou ve Egemen’in tedavilerine de devam edilmektedir."