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Le Guen: Şanslı bir şekilde galip geldik

Bursaspor Teknik Direktör Paul Le Guen, Karabükspor’a karşı aldıkları 2-1’lik galibiyete ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Şanslı bir şekilde galip geldik. Bu sonuçtan memnunum. İyi bir takıma karşı galip geldiğimizi biliyoruz” dedi.

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Le Guen: Şanslı bir şekilde galip geldik
Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, “Burada şu anda rahatlamış birisi olarak karşınızda oturuyorum. Şanslı bir şekilde galip geldik. Bu sonuçtan memnunum. Bu akşam itibariyle 21 puanla, puan tablosunda yerimizi aldık. İyi bir takıma karşı galip geldiğimizi biliyoruz. Kardemir Karabükspor'un puan durumundaki yerini hak ettiğini söyleyemeyeceğim. Takım olarak mutlu olduğumuzu söyleyebilirim” dedi.

“Muhammed de üst seviyede bir kaleci”

Harun Tekin’in dünkü antrenmanda sakatlanması sonucu kaleye geçen genç oyuncu Muhammet Şengezer ile ilgili de görüşlerini aktaran Le Guen, “Muhammed açıkçası benim için sürpriz değil. Çünkü sezon başından beri kaleci antrenörü Cristian ile konuştuğumuzda, defalarca bu konunun altını çizmiştik zaten. Şanslıyız, belki şans demek yanlış olabilir daha önce bu kulüpte yapılan iyi şeylerin neticesi. 1 değil, 2 iyi kalecimiz var. Tamam Harun çok iyi bir kaleci ama Muhammed de üst seviyede bir kaleci” diye konuştu.

“Ben de son 30 dakikadaki oyundan çok memnun değilim”

Takımın oyundan düşüşü hakkındaki soruya ise Le Guen, şu yanıtı verdi:

“Doğru ama oyunumuzun geliştirmemiz gereken taraflarından biri kontrataklarımız ve ataklara çıkışlarımız. 2-0 öndeyken çok daha olgun kontrataklar yakalayabilirdik. Oyunumuzun geliştirilmesi gereken bir tarafımız belki de. Bence sakinliğimizi kaybettik. Aslına bakarsanız 2-0'ken karşılaşma daha fazla topa sahip olmalı, daha olgun kontrataklar gerçekleştirmeliydik. Ben de son 30 dakikadaki oyundan çok memnun değilim."

“Ligin en iyi takımı değiliz, ama en kötü takımı da değiliz”

Sakatlığı bulunan oyuncuların takıma etkisinin sorulması üzerine deneyimli teknik adam “Daha önce de söyledim, Mikel Agu bizim için dev bir oyuncu, eksikliği de dev bir eksiklik ama şikayetçi olmaktansa oyunumuza bakmalı ve yerine gelen arkadaşa da tamamen güvendiğimizi hissettirmeliyiz. Her şeye rağmen 21 puanlık takım olarak buradayız, memnuniyetimiz var ama bir yandan da ayaklarımız yere basıyor. Ligin en iyi takımı değiliz, ama en kötü takımı da değiliz” dedi.

İHA




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