Genç Milliler'den 2 bronz madalya

Türkiye, Dünya Genç Kızlar Boks Şampiyonası’nı 2 bronz madalyayla tamamladı.Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hindistan’ın Guwahati kentinde düzenlenen şampiyonada milli sporcuların müsabakaları sona erdi.Şampiyonada Türkiye’yi 7 sporcu temsil ederken, 69 kiloda Canser Oltu, artı 81 kiloda ise Sueda Şahin bronz madalyanın sahibi oldu.Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, gençler nezdinde kazanılan başarıların önemine dikkati çekerek, "Burada kazandığımız 2 bronz madalyayı önümüzdeki yıllarda altına çevirip sayısını artırabilmek adına tüm gücümüzle çalışacağız. Dünya Şampiyonası’ndan madalyayla dönen sporcularımızı ve bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.