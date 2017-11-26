Eskişehirsporlu futbolculardan 1 dakikalık protesto

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Eskişehirspor-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Eskişehir Yeni Stadyum'da oynanan Eskişehirspor - Çaykur Rizespor maçının başlama vuruşu ilginç bir protestoya sahne oldu. Çaykur Rizesporlu futbolcular başlama vuruşu yaptıklarında Eskişehirsporlu futbolcular, takıma sahip çıkılmamasını protesto etmek amacıyla rakip yerine taraftarlara doğru gitti. Eskişehirsporlu futbolcular 1 dakika süresince taraftarları alkışlarken Çaykur Rizesporlu futbolcular ise rakip takımın kalesine gitmek yerine orta sahada kendi aralarında top çevirdi ve ısınma hareketleri yaptı. Eskişehirsporlu futbolcuların 1 dakikalık eylemi taraftarlarca alkışlandı. Protestonun ardından karşılama başladı.Eskişehirspor Olağanüstü Kongresi geçen hafta çoğuluğun sağlanamaması nedeniyle 29 Kasım'a ertelenmişti. Taraftarlar ve futbolcular şu ana kadar kulüp başkanlığına aday çıkmaması nedeniyle tedirginlik yaşıyor. Eskişehirspor taraftarları bugünkü maç sonrasında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önüne gidip buraya siyah çelenk bırakarak takıma sahip çıkılmamasını protesto etmeyi planlıyorlar.ESKİŞEHİR, (DHA)