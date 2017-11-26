Altay-Bugsaşspor: 3-3

Maçın uzatma dakikalarında Altaylı taraftarların bir bölümü teknik direktör Cüneyt Biçer'i istifaya davet ederken, bazı Altaylılar bu protestoya ıslıkla karşılık verdi.15'inci dakikada Altay ceza sahasında oluşan karambolde arka direkte topla buluşan Harun, plase bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.25'inci dakikada Ferhat'ın uzun pasında Bugsaşsporlu Yavuzhan'ın ıskaladığı topla sağdan ceza sahasına giren Furkan, meşin yuvarlağı uzak direğe yolladı: 1-1.35'inci dakikada Altay atağında sağdan Muharrem Ozan yerden kesti, kaleci Oğuz'un kolunun altından kaçırdığı topu arka direkte Maksut boş kaleye gönderdi: 2-1.İlk yarı bu skorla sona erdi.50'nci dakikada Bugsaşspor ceza sahasında Eyüp, Altaylı Hüsamettin'i indirdi. Hakem Serkan Ergün penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Maksut topu kaleci Oğuz'a nişanladı.54'üncü dakikada Muharrem Ozan'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Furkan, karşı karşıya pozisyonda kaleciyi avladı: 3-1.65'inci dakikada Bugsaşspor'un kazandığı korner atışında Altay kalecisi Egemen'in elinden kaçırdığı topu İskender filelere yolladı: 3-2.72'nci dakikada sağdan ceza sahasına giren İskender, topu kaleci Egemen'in üzerinden usta işi bir vuruşla filelere yolladı: 3-3.Kalan dakikalarda iki takımın atakları sonuç vermeyince maç 3-3 sona erdi.DHA