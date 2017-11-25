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Ukrayna - Türkiye maç sonucu: 60-67

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ikinci maçında Ukrayna’ya konuk oldu. Millilerimiz, deplasmanda konuk olduğu Ukrayna'yı 67-60 mağlup etti.

26 Kasım 2017, Pazar 20:51

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Ukrayna - Türkiye maç sonucu: 60-67
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Ukrayna'yı 67-60 mağlup etti. 

Milli takımımız karşılaşmaya Metin Türen'in sayılarıyla başladı. Metin'den gelen 5 sayıyla ilk 3 dakikayı 3-5 önde geçtik. Sertaç ve Metecan'dan sayılar bulan milli takımımız ilk 5 dakikayı da 5-11 önde geçti. Ukrayna, Bobrov ve Pustovyi'den bulduğu basketlerle 3:26 kala skoru 9-11'e getirdi. İki takımın da sayı üretmekte zorlandığı son bölümde bir adım öne çıkmayı başaran milli takımımız çeyreği de 12-16 önde kapattı. 

İkinci çeyreğin başında iki takım da sayı bulmakta zorlandılar. İlk sayılar 6:41 kala Melih Mahmutoğlu ile milli takımımızdan geldi ve skor 12-18 oldu. Gladyr ve Pustovyi ile sayılar bulan ev sahibi ekip 5:15 kala skoru 17-18'e getirdi. Gladyr ile bir basket daha bulan Ukrayna, 3:40 kala 19-18 öne geçti. Ukrayna'da Zaytsev'in, milli takımımızda ise Barış ve Sertaç'ın sayılarıyla 2:24 kala skor 22-22'ye geldi. Kravtsov ve Zaytsev ile etkili olan ev sahibi ekip ilk yarının son dakikasına 26-24 önde girdi. Ukrayna'da Gladyr'in, milli takımımızda Tolga Geçim'in karşılıklı sayılarıyla ilk yarı 28-27 sona erdi. 

Düşük skorlu ilk yarıda Ukrayna adına Sergii Gladyr 6 sayıyla takımının en skorer ismi olurken milli takımımızda Metin Türen ve Sertaç Şanlı 7'şer sayıyla maçın en skorer isimleri oldular. 

Üçüncü çeyreğin ilk hücumunda Ukrayna, Kravtsov ile basketi bularak skoru 30-27'ye getirdi. Tolga ve Sertaç ile sayılar bulan milli takımımı, 8:06 kala 30-31 öne geçmeyi başardı. Lypovyy ve Gladyr ile sayılar bulan ev sahibi ekip 6:26 kala skoru 38-34'e getirdi. Periyodun ilk 5 dakikalık bölümü de Kravtsov'dan basketi bulan Ukrayna'nın 40-34 üstünlüğü ile geçildi. Tolga ve Metin ile etkili olan millilerimiz 2:19 kala skoru 43-40'a getirdi. Milli takımımız Metecan'dan gelen basketle son 1 dakikaya da 43-42'lik skorla girdi. Çeyrek de 43-42 sona erdi. 

Son çeyreğin ilk sayıları 8:32 kala milli takımımız adına Furkan Aldemir'den geldi ve 43-44 öne geçmeyi başardık. 7:50 kala Göksenin'den de bir üçlük bulan millilerimiz, skoru 43-47'ye getirdi ve Ukrayna'nın mola almasına neden oldu. Millilerimiz, 6:23 kala Tolga Geçim'den bulduğu üçlükle farkı arttırarak skoru 45-52 yapmayı başardı. Gladyr ve Kravtsov ile serbest atış çizgisinden sayılar bulan Ukrayna, 4:48 kala skoru 49-52'ye getirse de millilerimizden Barış ve Ukrayna'dan Gladyr karşılıklı üçlüklerle 3:42 kala skoru 52-55'e getirdiler. 2:42 kala Gladyr ile bir üçlük daha bulan ev sahibi ekip, skoru 55-55 yaptı. Eşitlik sonrası alınan moladan iyi dönen milli takımımız, Sertaç ve Barış'tan bulduğu basketlerle 1:21 kala 57-62 üstünlüğü yakaladı. Fakat bu kez Ukrayna aldığı moladan Gladyr'in üçlüğüyle döndü ve son dakikaya 60-62'lik skorla girildi. Milli takımımız Sertaç ile bir basket bulup kendisine yapılan faul nedeniyle serbest atış şansı elde etti ve 40 saniye kala skoru 60-65'e getirdi. Kalan bölümde rakibine sayı şansı vermeyen millilerimiz karşılaşmadan 60-67'lik skorla galip ayrıldı. 

Bu sonuçla milli takımımız, 2'de 2 yaparken; ilk maçında deplasmanda İsveç'i mağlup eden Ukrayna 1 galibiyette kaldı. 

Sahadan mağlubiyetle ayrılan Ukrayna'da Sergii Gladyr 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken ligimizde Eskişehir Basket forması giyen Viacheslav Kravtsov da maçı 10 sayı, 6 ribaunt ile tamamladı. 

Millilerimizde ise Tolga Geçim 22 dakikada ürettiği 15 sayıyla en skorer isim olurken Sertaç Şanlı da 14 sayı, 5 ribaunt ile öne çıktı. Barış Ermiş de maçı 10 sayı, 8 asist ile tamamladı. 




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