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Eskişehirsporlu taraftarlardan siyah çelenkli protesto

Eskişehirspor taraftarları Büyükşehir Belediyesi önüne, üzerinde 'Yazıklar olsun. Eskişehirspor yok oluyor' yazılı siyah çelenk bıraktı.

27 Kasım 2017, Pazartesi 18:12

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Eskişehirsporlu taraftarlardan siyah çelenkli protesto
Eskişehirspor - Çaykur Rizespor karşılaşmasından sonra yaklaşık 2 bin kadar Eskişehirspor taraftarı kent merkezinde yürüyüş yaparak takıma sahip çıkılmamasını protesto etti. Taraftarlar ilk olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önüne siyah çelenk bıraktı. Taraftarlar adına konuşan Murat Diri, tepkilerinin sadece belediye olmadığını söyledi. Eskişehirspor'a sahip çıkmayan seçilmişler ve ileri gelenlere tepkili olduklarını ifade eden Diri şöyle konuştu:

"Biz buraya siyaset yapmaya gelmedik. Bizim amacımız şehirdeki tüm seçilmişlerin, iş adamlarının, oda başkanlarının duyarsız kalmasıdır. Bugün sahada oynayan futbolcular bile hepsinden daha büyük bir özveri gösterdi. Kaç haftadır Eskişehirspor'un bu kötü halinde bizle beraber taraftarlar mücadele ediyor. Bizim tek isteğimiz Eskişehir'in en büyük değeri olan Eskişehirspor'u layık olduğu yere getirsinler. Bizler kimseden dilenmiyoruz. Hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. Burada tek davamız Eskişehirspor davası. Eskişehirspor yaşasın istiyoruz. Bizim taleplerimize daha fazla sessiz kalırlarsa bizler de daha fazla terbiye sınırlarını zorlamak durumunda kalırız. Çünkü taraftarımız çok gergin. Çarşamba günü hayati önem taşıyan bir kongremiz var. Çarşamba günü bütün seçilmişlerimizi o kongre salonunda bir çözüm odaklı buluşmadıktan sonra bir daha şehirde bizlerin de tavırları farklı olacaktır. Eskişehirspor yok olursa Eskişehir de düşer. Bu şehrin en büyük markasına hep beraber sahip çıkalım. Başka bir beklentimiz yok. Eskişehirspor var olsun, hep beraber güzel günler görelim istiyoruz. Bugün maç öncesi bu şehrin çocuğu olmadığı halde bütün futbolcular bir dakika karşılaşmada oynamadan durdu. Artık onlarda isyan ediyor. Bu kadar duyarsız kalınması sabrı zorluyor. Bu takımı Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen veya herhangi bir seçilmiş bu hale getirmedi. Biz onları sadece tepkisiz kaldıkları için suçluyoruz."

Yapılan konuşmaların ardından taraftarlar topluca yakındaki Eskişehir Ticaret Odası binasının önüne yürüdü. Burada da bir süre kalan taraftarlar daha dağıldı.




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