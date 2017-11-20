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SHELL HELIX DERBİ TALİHLİLERİ BELLİ OLDU!

2 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan büyük derbiye, Shell Helix ve Fanatik yazarları ile birlikte gidiyoruz. Yaklaşık 10 gündür sosyal medya üzerinden sizlere duyurduğumuz yarışmamızın talihlileri belli oldu.

29 Kasım 2017, Çarşamba 16:28

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SHELL HELIX DERBİ TALİHLİLERİ BELLİ OLDU!
Süper Lig'de kader haftaları başladı. Ligin zirvesini yeniden şekillendirecek dev derbi için geri sayım sürüyor. 2 Aralık Cumartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak olan zorlu 90 dakikaya, Shell Helix ve Fanatik yazarları ile birlikte gidiyoruz. 

TALİHLİLER BELLİ OLDU!

Shell Helix'in katkılarıyla büyük derbiye gidecek talihli futbolseverler belli oldu. 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak müthiş mücadeleyi Fanatik yazarları ile birlikte izleyecek olan 11 asil, 5 yedek talihli Fanatik Yazıişleri ekibi tarafından belirlendi.

#shellhelix etiketi ile sosyal medya hesaplarından takımlarına olan tutkularını paylaşan ve hikayelerini anlatan futbolseverler arasında yapılan değerlendirmede aşağıdaki isimler belirlenmiştir. 

ÖNEMLİ NOT: Talihlilerin, İsim Soyisim, GSM numaraları, adres bilgileri ve TC Kimlik numaralarını 30 Kasım Perşembe günü saat 12.00'ye kadar kurumsal@fanatik.com.tr adresine iletmiş olmaları gerekmektedir. 12.00'ye kadar mail üzerinden iletişime geçilmediği takdirde derbi bileti, bir sonraki talihliye devredilecektir.

İŞTE KAZANANLAR:

ASİLLER:

1- Esat Bingöl    (@EsatBNGL)

2- Bekir Çiçek    (@qwe_dsa)

3- Ersen Alkan    (@ersenalkan)

4- Ozan Şenol    (@ozansenol)

5- Ali Emrah    (@biemrh)

6- Ayşegül Bedir    (@sekizinciharika)

7- Yasin Şimşek    (@yasin1903egemen)

8- Semih Cansız    (@bylifeless)

9- Gökhan Arman    (@ArmanGokhan)

10- Murat Akgün    (@torodor)

11- Orhan Yapmaz    (@OrhanYapmazz)

YEDEKLER:

1- Orkun Alkan   (@orkunalkan94)

2- Uğur.   (@lirikselmanyak)

3- Serhat Nazan Balaban    (@nazzayaz)

4- Hakan.14    (@hkn_bjk_14)

5- Orhan Şeref    (@serefbeyden)


Derbi sonrası sizleri neler bekliyor?

Yazarlarımız derbi ile ilgili yorumlarını yazarken, sizlerden de yorumlar alacağız. 5 Aralık Salı günü piyasaya çıkacak olan Fanatik Gazetesi’nde ve fanatik.com.tr üzerinden de, "Shell Helix ile Derbi Özel" sayfasında görüşlerinize yer vereceğiz.


SHELL HELIX YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI

Kampanya, 20.11.2017 ve 29.11.2017 tarihleri arasında 9 gün olarak Doğan Gazetecilik A.Ş. tarafından düzenlenmektedir.

Kazananlar  29.11.2017 Çarşamba günü Fanatik Gazetesi sosyal medya hesaplarından (facebook, instagram, twitter) ilan edilecektir. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. Kampanya katılımında mükerrer katılımlar elenecektir. 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, katılmış olsalar dahi ikramiye kazanmaları halinde bu ikramiyeler verilmez.

BİLET KAZANIMI SONUNDA, KAZANAN OKURUN PASSOLİG KARTINA BİLET YÜKLENECEĞİ İÇİN KAZANANIN VODAFONE PARK’A GİRİŞ YAPABİLECEK "BJK PASSOLİG" KARTI OLMAK ZORUNDADIR. 

Derbi bileti kazanan okurların İstanbul dışında ikamet ediyor olmaları durumunda ulaşım ve konaklama bedelleri talihli tarafından karşılanacaktır.

Derbi bileti kazanan okurların belirlenen buluşma noktasına kadar ulaşımları talihli tarafından sağlanacaktır.

Derbi bileti kazanan okurların maç sonrası Vodafone Park’tan ulaşımları talihli tarafından sağlanacaktır.




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    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
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26 Kasım 2017 Pazar

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    2- 1
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