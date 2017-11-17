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Samet Aybaba: Maç daha farklı olabilirdi

Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor, Trabzonspor'u konuk etti. Trabzonspor, Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba maç sonu açıklamalarda bulundu.

26 Kasım 2017, Pazar 23:51

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Samet Aybaba: Maç daha farklı olabilirdi
Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, alınan mağlubiyete rağmen oyuncularının iyi mücadele ettiğini söyledi. Daha çok çalışacaklarını belirten Aybaba, 'Maçın genelinde rakibe neredeyse pozisyon vermedik. Ancak öne çıkışlardaki final toplarını da iyi değerlendiremedik. O fırsatları iyi kullanabilseydik maç daha farklı olabilirdi. Her şeye rağmen oyuncularımı tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.

Oyunun genelinde coşkulu bir futbol sergilediklerini ifade eden Aybaba, "Düşündüklerimizin hemen hemen tamamını sahaya yansıttık. Hızlı çıkışlarda ilgili çalışma yapmıştık oradan bir gol yedik. Onun dışında iyi mücadele eden bir takımımız vardı. Futbol bu. Sonlandırmayı bu kadar çok yakalayıp eksik rakibe golü yapamazsanız geriye dönüşte sıkıntılı oluyor. Ben yine de takımımı kutluyorum. İnanılmaz mücadele ettiler, rakibe belki de hiç pozisyon vermediler. Öne çıkışlardaki sonlandırmaları daha iyi kullanabilseydik final toplarını farklı bir maça doğru gidebilirdi. Devam ediyoruz, çalışacağız. Bundan sonraki maçlarla ilgili planlamalar yapacağız" dedi. Bu maçta defansta Medjani tercihi ile ilgili olarak, "Hızlı takıma karşı Vitaly'nin sıkıntısı vardı. Organizasyon yapalım dedik. Rakibi iyi tanıyan, daha çabuk bir oyuncuyu tercih ettik. Bence de başarılı oldu. Futbol bu. Sonuna kadar bırakmayacaksınız. Bir pozisyonda herkes seyredince maç farklı bir noktaya geldi. Ben yine de oyuncularımızı kutluyor, seyircilerimize teşekkür ediyorum. Böyle devam edersek belki bir iki maç kaybederiz ama ondan sonrakileri kazanırız diye düşünüyorum." dedi. Aybaba, her takımın olduğu gibi kendilerinin de bazı sorunları bulunduğunu ifade ederek, "Barcelona bile oyuncu alıyor. Çalışarak, takımdaşlık ruhunu güçlendirerek çözmeye çalışıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

 




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