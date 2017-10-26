Arda'nın Eto'o hayali gerçekleşti

Antalya'da özel bir hastanenin kemik iliği nakli merkezinde ilik kanseri tedavisi gören, hayranı olduğu Antalyaspor takım kaptanıEto'o ile tanışmak için sosyal medya aracılığıyla video paylaştı. Arda'nın paylaşımında haberdar olan Eto'o, bugün öğle saatlerinde hastaneye giderek Arda'yı ziyaret etti.Üzerinde Con cariño para Arda (Arda'ya sevgilerimle) yazılı imzalı formasını hediye eden Eto'o, Arda ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Hastanede tedavi gören diğer çocuklarla da sohbet eden, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bu tür ziyaretlere katılmanın önemine değinen Eto'o, ziyaretlerin çocuklar için çok iyi bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.Eto'o'yu karşısında görünce mutluluk yaşayan ve duygulanan Arda, “Eto'o ile karşılaşınca çok şaşırdım ve ne diyeceğimi bilemedim. Ama çok mutluyum çünkü en büyük hayalim buydu. Burada sağlığıma kavuşmam için ellerinden gelen her şeyi yapan doktorlarıma, hastane personeline ve bu işlerle ilgilenen tüm ilgililere teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun" dedi.