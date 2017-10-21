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Mersin Maratonu'nda start yarın verilecek

Bu yıl 3. düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Maratonu yarın koşulacak. 'Hoşgörü, Barış ve Kardeşlik' temasıyla saat 09.00'da Forum AVM önünden start alacak maraton, aynı zamanda ilk kez IAAF Bronz Kategori standartlarında koşulacak.

02 Aralık 2017, Cumartesi 18:50

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Mersin Maratonu'nda start yarın verilecek
11 ülkeden elit atletlerin de katılım göstereceği yarış 42 K (maraton), 15 K, 5 K (halk koşusu), Tekerlekli Sandalye, Çocuk Maratonu, Özel Sporcu Koşusu olmak üzere 6 ayrı kategoride gerçekleştirilecek. 
Maratonda bu yıl 42 K ve 15 K için toplamda bin 100'ün üzerinde atlet kayıt yaptırırken, 5 K (halk koşusu) için hedeflenen 50 bin kayıt rakamı da aşıldı.

YILDIZ ATLETLER GELDİ

Maratonda yer alacak 11 ülkeye mensup atletler arasında önemli isimler de bulunuyor. Geçen yılın galipleri erkeklerde Kenyalı Moses Too ile kadınlarda Kenyalı Jedidah Wanjiru Karungu bu yıl da start noktasında olacak. 2017 İstanbul Maratonu'nda dereceye giren Azerbaycanlı Evans Kiplagat, ile kariyerinde 2:08.47'lik bir derece bulunan Faslı Hassane Ahouchar yarışın favorileri arasında yer alıyor. Kadınlar maratonda ise son şampiyon Karungu ile birlikte tecrübeli Sırp atlet Olivera Jevtic, Kenyalı Truphena Chepchirchir, Etiyopyalı Alemitu Lema göze çarpıyor. 
42 K'da elit Türk atletlerden Bekir Karayel, Ömer Alkanoğlu, Üzeyir Söylemez, Rıdvan Afacan, Murat Kaya, Nuri Kömür, Nursel Karataş, Duygu Boyan, Gülşen Kılınç yer alacakken 15 K'da erkeklerde, İstanbul Maratonu 8'incisi Kenyalı Benard Cheruiyot'un yanı sıra Mert Girmalegesse, Ercan Arslan, Ramazan Karagöz, Fadime Çelik, Şeyma Yıldız, Demet Dinç ve Elif Tozlu mücadele edecek.

Maratonda dereceye girenler ise saat 12.30'da Forum AVM'de düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.




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