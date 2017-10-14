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BB Erzurumspor-Manisaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TFF 1. Lig'in 14. haftasının kapanış maçında BB Erzurumspor ile Grandmedical Manisaspor galibiyet için kozlarını paylaşacak. Peki, BB Erzurumspor-Manisaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de...

02 Aralık 2017, Cumartesi 00:10

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BB Erzurumspor-Manisaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
TFF 1. Lig'in 14. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmasında Erzurumspor ile Manisaspor karşılaşacak. BB Erzurumspor saha avantajını kullanarak galip gelmek istiyor. Dadaşlar alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yaparken, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı farklı mağlup olan Manisaspor, Erzurum deplasmanından puan ya da puanlar alarak bir nebze de olsa nefes almak istiyor.

BB Erzurumspor-Manisaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

4 Kasım Pazartesi günü Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda saat 18:00’de başlayacak karşılaşmayı Caner Ak yönetecek. Müsabaka beINSports Max 1(81. Kanal)’dan naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve anlatımı fanatik.com.tr'de...

Manisaspor’un 6 puanı daha silinebilir

Eski futbolcusu Ariza Makukula’ya olan 1.6 milyon Euroluk borcu ödeyemeyen ve 6 puan silme cezası alan TFF 1’inci Lig ekibi Grandmedical Manisaspor’un başı şimdi de Joshua Simpson’la derde girdi. Siyah-beyazlıların, 2009-2012 yılları arasında Ege temsilcisinde top koşturan Kanadalı futbolcuya 750 bin euro borcu olduğu ve FIFA’nın kulübe ihtar yazısı gönderdiği öğrenildi. Manisaspor’un ocak ayına kadar Simpson’a parası yatırmadığı takdirde 6 puan silme cezası daha alacağı belirtildi. Simpson’ın Makukula’nın da avukatı olan Alexis Rutman’a bu davayı verdiği öğrenilirken, yönetimin 34 yaşındaki futbolcuyla anlaşma zemini aramak için harekete geçtiği belirtildi. Maddi olarak en sıkıntılı günlerini yaşayan Manisaspor’da başkan Abdullah Mergen’in nasıl bir yol haritası izleyeceği ise merak konusu oldu. Şu an ligde küme düşme hattında bulunan Manisaspor’un, bu sezon borçları yüzünden toplam 9 puanı silindi.




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      -  
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      -  
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