Tuncay Özilhan: Türkiye'ye basketbolu sevdirdik

Basketbola yatırım yaparak Türkiye’ye basketbolu sevdirdiklerini söyleyen Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, “Basketbol ekosistemi, bünyesinde büyük bir potansiyel barındırıyor. Her geçen gün sporsever ilgisinin yükselmesi, yayıncılık ağının genişlemesi ve her sezon daha fazla saygın markanın bu ekosisteme dâhil olmasıyla birlikte Türk basketbolu, Avrupa’nın en önemli basketbol ekonomileri arasında yerini aldı” dedi. Özilhan, “Ayrıca Türk basketbolu; marka bilinirliğini ve aidiyetini güçlendirme, hedef kitleye ulaşma ve potansiyel kitle yaratma adına şirketlere büyük fırsatlar sunuyor. Bu fırsatları doğru şekilde değerlendiren ve stratejilerini bu doğrultuda belirleyen şirketlerin çok başarılı sonuçlar elde ettiğini görüyoruz” diye konuştu.Anadolu Efes Spor Kulübü olarak ‘her alanda Avrupa’da referans bir spor kulübü olmak’ vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Özilhan, “Ürettiğimiz stratejiler çerçevesinde basketbol ekosisteminin bu kadar büyümesinde büyük katkımız olduğunu da düşünüyoruz” diye konuştu. Gelecekte daha da fazla şirketin basketbol ekosistemindeki yatırımlarını artıracağına inandığını vurgulayan Özilhan, şöyle devam etti: “Türk takımlarının bu yatırımlar sayesinde uluslararası mecralarda daha büyük başarılar elde edeceklerini ve basketbolun Türk sporu içerisindeki payının futbola daha da yaklaşacağını öngörüyoruz. Kulüp olarak yakın gelecekte gerçekleştireceğimiz projelerle Türk basketbolunun büyümesine daha da fazla katkı sağlayacağız.”Tuncay Özilhan, sosyal sorumluluk çalışmalarıyla Türk sporuna öncülük eden Anadolu Efes’in sosyal sorumluluk vizyonunu şöyle anlattı: “Kurumsal sosyal sorumluluk projelerindeki en büyük ilkemiz, spor aracılığıyla topluma katkı sağlamak.One Team projelerinin yanı sıra ‘Pembe Top Sahada Projesi’ kapsamında Meme Kanseri’ne farkındalık yaratıyor, ‘Bir Kitap Da Sen Getir’ projesi ile taraftarlarımızı kütüphaneler haftasında maça bilet yerine kitapla gelmeye davet ediyor ve toplanan kitapları ihtiyaç sahibi okulların kütüphanelerine bağışlıyoruz. Ayrıca Gaziler, görme engelliler, downsendromlu gençler ve daha birçok farklı alanda gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimiz ile topluma sosyal fayda sağlamayı amaçlıyoruz.”Yeni sezon öncesinde gerçekleşen salon değişikliği konusuna da açıklık getiren Tuncay Özilhan, taraftarlara şu mesajları verdi:“Türkiye Basketbol Federasyonu yönetiminde olan Abdi İpekçi Spor Salonu, alınan karar gereği yenilenme sürecine girdi. Bu doğrultuda Turkish Airlines Euroleague yönetmeliklerine uygun salonlardan biri olan Sinan Erdem Spor Salonu, yeni sezondaki tüm iç saha maçlarımıza ev sahipliği yapacak. Kulübümüzün yeni sezonda kullanacağı salon belli olmadığı zamanlarda bile kombinelere büyük ilgi gösteren ve şimdiden bir önceki sezonun kombine sayısının üzerine çıkılmasını sağlayan basketbolseverlere bir kez daha teşekkür ederiz. 2017-2018 sezonu öncesinde ilk olarak Abdi İpekçi Spor Salonu için satışa sunulan kombinelerimiz, kombine alınan tribün kategorisine eşdeğer olarak Anadolu Efes’in Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki maçları için de geçerli olacak.”Sektörlerinde lider markalarla yaptıkları partnerlik anlaşmalarıyla da taraftarlarının maç deneyimine katkıda bulunduklarını söyleyen Tuncay Özilhan, bu anlaşmalar sayesinde markaların basketbola olan ilgisini artırdıklarını ve basketbol ekosisteminin büyümesine katkıda bulunduklarını ifade etti.Gençlik yıllarında kendisinin de basketbol oynadığını ve bu spora gönülden bağlı olduğunu vurgulayan Tuncay Özilhan, hayatı boyunca basketbol dünyasının içinde olmaktan büyük keyif aldığını söyledi.1976 yılında Kadıköyspor’un devralınmasıyla birlikte kurulan Anadolu Efes Spor Kulübü’nün 41 yıldır Türk basketboluna yön verdiğini belirten Özilhan, bu kulübün, Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü Anadolu Grubu’nun sosyal kuruluşlarından biri olduğunu ifade etti.Özilhan, kulübün kuruluş vizyonu doğrultusunda topluma değer katmayı sürdüreceklerini dile getirdi. Anadolu Grubu’nun, kurulduğu 1950 yılından bugüne, bu topraklarda kazandıklarını yine bu toprakların gelişmesine kullanmayı kendine ilke olarak benimsediğini anlatan Özilhan, “Basketbola yapılan sürdürülebilir yatırım da bu anlayışın bir parçası. Türkiye’de yetişen sporcuların bayrağımızı yurtdışında dalgalandırması, bize ayrıca gurur veren bir hadise” dedi.One Team programının, Euroleague’in katılan tüm takımları entegre ettiği bir kurumsal sosyal sorumluluk programı olduğunu dile getiren Tuncay Özilhan, Anadolu Etap ile birlikte gerçekleştirilen bu projeyle ilgili olarak şu bilgileri verdi:“Anadolu Grubu çatısı altındaki iki kardeş yapı Anadolu Efes Spor Kulübü ve Anadolu Etap’ın ortak bir projeye imza atması, öncelikle bizleri çok mutlu etti. Bu projede, Anadolu Etap’ın Balıkesir ve Çanakkale’deki çiftliklerinde misafir olarak gördüğü, misafir işçi çocukları MİÇO’lara sekiz hafta boyunca, basketbol aracılığı ile sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen eğitimler verildi. Bu çalışmalarda, basketbolun metaforları ile birlikte odaklanma, çabuk ve doğru karar alma, göz teması ve iletişimin önemi, kişisel beceri geliştirme, spor kültürü, hızlı problem çözme ve takım olma bilinci gibi konularda eğitimler verildi. Bu çalışmalara 61 çocuğumuz katıldı. Bu çalışmalar çerçevesinde, Euroleague tarafından ilk kez verilen One Team Ödülleri’nde son 5 takım arasında yer alarak bir ilke daha imza attık.”Tuncay Özilhan, daha önce 2010 ve 2013 yıllarında da kazandıkları Euroleague Devotion Pazarlama Ödülü’nü üçüncü kez kazanmalarını sağlayan etkenleri ise şöyle anlattı:“EuroLeague ve EuroCup’ta mücadele eden takımların değerlendirmeye tabi tutulduğu yarışmada Anadolu Efes, bütün takımları geride bırakarak kazandı. Her takımın, gerçekleştirdiği pazarlama projeleriyle katılabildiği ödüllerde kulübümüze üçüncü kez birinciliği getiren konsept ise, ‘Dijital Dönüşüm ve Taraftarlara Yönelik Uygulamalar’ oldu. Başarılı bir dijital dönüşüm için harekete geçen kulübümüz, her dönüşümün bir manifestoya sahip olması vizyonundan hareketle, ‘Gücünü Ortaya Koy’ manifestosunu hayata geçirdi ve kısa süre içerisinde taraftarlarımız da bu mottoyu benimsedi. Dijital dönüşümle birlikte sosyal medya platformlarındaki hesaplarını daha aktif şekilde kullanmaya başlayan kulübümüz, dijital dönüşüm stratejisi çerçevesinde, mobil uygulamasını da yeniledi. Bu sayede taraftarların uygulamaya daha hızlı bir şekilde üye olmasını ve puan kazanmasını sağlayan kulübümüz, taraftarlarına daha fazla kampanya ve fırsat sunmaya devam etti.”-Anadolu Efes, 2017-2018 sezonu itibarıyla müzesinde;1 Koraç Kupası, 13 Türkiye Basketbol Ligi Şampiyonluğu, 10 Türkiye Kupası, 10 Cumhurbaşkanlığı Kupası bulunduruyor.-Avrupa’da kupa kaldıran ilk Türk Kulübü-Türkiye’de Euroleague basketbol Final Four organizasyonuna katılan ilk kulüp-Avrupa kupalarında final oynayan ilk Türk kulübü-NBA’e sporcu gönderen ilk Türk Kulübü (Mirsad Türkcan New York Knicks)-Euroleague’de Final Four organizasyonuna ev sahipliği yapan ilk Türk kulübü-Avrupa kupalarındaki bir final maçına ev sahipliği yapan ilk Türk kulübü-NBA Europe Live Turu kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’nde bir NBA takımıyla maç yapan ilk Türk kulübü-Bir NBA takımıyla Türkiye’de maç yapan ilk kulüp-Efes Akademi Projesi ile genç takım oyuncularının sosyal beceri ve motivasyon kazanmasına yatırım yapan ilk kulüp-Euroleague tarafından Avrupa’nın ‘En İyi Pazarlama Yapan’ takımı seçildi-Euroleague tarafından One Team Ödülleri’ne aday gösterilen ilk Türk kulübüEylem Türk