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Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yarın

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

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Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Amatörler Evi’nde yapılacak kura çekimi, saat 15.00’te başlayacak.

Kupada, 3. tur müsabakaları sonucu tur atlayan 46 takımın yanı sıra Süper Lig’de geçen sezon sonunda oluşan puan tablosunda 5 ila 13. sıralarda yer alan, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor haricindeki 8 ekip olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek.

Müsabakalarını kazanan 27 takım 5. eleme turu müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.




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7. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

29 Eylül 2017 Cuma

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    Fenerbahçe

30 Eylül 2017 Cumartesi

  • Demir Grup Sivasspor
      -  
    Antalyaspor
  • Osmanlıspor FK
      -  
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  • Kayserispor
      -  
    Bursaspor
  • Galatasaray
      -  
    K. Karabük

01 Ekim 2017 Pazar

  • Evkur Yeni Malatyaspor
      -  
    T.Konyaspor
  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Gençlerbirliği
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    Trabzonspor
  • Göztepe
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    Medipol Başakşehir
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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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