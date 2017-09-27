Trump spora da el attı: Yasaklayın!

ile sporcular arasında yaşanan ulusal marş okunurken diz çökülmesi ve ırkçılık tartışmaları devam ediyor. Başkan Trump,'dan yaptığı paylaşımda,arasında yaygınlaşanın okunması sırasındane tepki gösterdi.ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL) yönetiminin yeni kural getirerek, milli marş okunurken oyuncuların diz çökmesini yasaklaması gerektiğini söyleyerek tepkisini tekrar dile getirdi. Başkan Trump, "NFL'de bir sürü kural ve yasalar var. Onlar için tek çözüm, milli marş okunurken diz çökülmesini yasaklamak" ifadelerini kullandı.