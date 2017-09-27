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Trump spora da el attı: Yasaklayın!

ABD Başkanı Donald Trump, futbolcuların ulusal marş okunurken diz çökmesinin yasaklanması gerektiğini söyledi.

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ABD Başkanı Trump ile sporcular arasında yaşanan ulusal marş okunurken diz çökülmesi ve ırkçılık tartışmaları devam ediyor. Başkan Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, NFL futbolcuları arasında yaygınlaşan milli marşın okunması sırasında diz çökülmesine tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL) yönetiminin yeni kural getirerek, milli marş okunurken oyuncuların diz çökmesini yasaklaması gerektiğini söyleyerek tepkisini tekrar dile getirdi. Başkan Trump, "NFL'de bir sürü kural ve yasalar var. Onlar için tek çözüm, milli marş okunurken diz çökülmesini yasaklamak" ifadelerini kullandı.

İHA




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2017/2018 Sezonu Süper Lig

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6 Medipol Başakşehir 6 10
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8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
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