Mehmet Demirkol: Cenk, Kung Fu'daki çekirge gibi

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Şenol Güneş'in ekrana yansımayan o anları

NTVSpor'da yayınlanan 90+ programında'ın'i 2-0 yendiği maçı değerlendiren, "Talisca, Cenk ve Babel son derece hareketliydi. Üçü çok iyi döndü. Cenk soldan, sağdan, merkezden başarılı işler yaptı. Beşiktaş ilk 20 dakika olağanüstüydü. Beşiktaş savunma konusunda iyi, hücum konusunda çok iyiydi. Cenk yükseliyor, yükseldikçe ferahlıyor, rahatlıyor. Cenk, Kung Fu'daki çekirge gibi, aydınlanma yaşıyor. Çok iyiydi" dedi.Mehmet Demirkol ayrıca, "İlk 20 dakikada RB Leipzig'i seyreden ortalama bir Bundesliga takipçisi, 'Bu başka takım' der. Monaco deplasmanından alınacak 3 puan Beşiktaş'ın kaderini belirler. Şu andaki durum olağanüstü. Şampiyonlar Ligi bir vitrin. Cenk Tosun böyle devam ederse 15 milyon euroyu falan geçer, fiyat başka noktalara gelir. Oğuzhan için bir standard lazım. 'Bu adam bunu yapacak' denmesi lazım. Oğuzhan vasat olması kabul edilemez oyunculardan. Alvaro Negredo şimdi Cenk'i seyrediyor. Ekstra oynaması gerektiğini görüyor" yorumunda bulundu.