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Mehmet Demirkol: Cenk, Kung Fu'daki çekirge gibi

Usta yorumcu Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ın Leipzig'i 2-0 yendiği maçı değerlendirdi.

27 Eylül 2017, Çarşamba 00:48

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NTVSpor'da yayınlanan 90+ programında Beşiktaş'ın Leipzig'i 2-0 yendiği maçı değerlendiren Mehmet Demirkol, "Talisca, Cenk ve Babel son derece hareketliydi. Üçü çok iyi döndü. Cenk soldan, sağdan, merkezden başarılı işler yaptı. Beşiktaş ilk 20 dakika olağanüstüydü. Beşiktaş savunma konusunda iyi, hücum konusunda çok iyiydi. Cenk yükseliyor, yükseldikçe ferahlıyor, rahatlıyor. Cenk, Kung Fu'daki çekirge gibi, aydınlanma yaşıyor. Çok iyiydi" dedi.

Mehmet Demirkol ayrıca, "İlk 20 dakikada RB Leipzig'i seyreden ortalama bir Bundesliga takipçisi, 'Bu başka takım' der. Monaco deplasmanından alınacak 3 puan Beşiktaş'ın kaderini belirler. Şu andaki durum olağanüstü. Şampiyonlar Ligi bir vitrin. Cenk Tosun böyle devam ederse 15 milyon euroyu falan geçer, fiyat başka noktalara gelir. Oğuzhan için bir standard lazım. 'Bu adam bunu  yapacak' denmesi lazım. Oğuzhan vasat olması kabul edilemez  oyunculardan. Alvaro Negredo şimdi Cenk'i seyrediyor. Ekstra oynaması gerektiğini görüyor" yorumunda bulundu.
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  • Gençlerbirliği
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    Medipol Başakşehir
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  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
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    Kayserispor
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25 Eylül 2017 Pazartesi

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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
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5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
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