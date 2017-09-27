Fabri’den iki büyük kurtarış

Leipzig’in iki kez gole çok yaklaşırken, her iki pozisyonda da Fabri müthiş kurtarışlara imza attı. Önce Forsberg’e engel olan tecrübelieldiven sonrasında Augustin’e geçit vermedi. Çok iyi bir 90 dakika çıkartan Fabri’yi teknik direktör Şenol Güneş de özel olarak tebrik etti.