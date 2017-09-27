B.B Erzurumspor, kondisyon çalışması yaptı

nda akşam antrenmanı ile çalışmalarına başlayan mavi-beyazlılar, yaklaşık 1,5 saat süren kondisyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı., Adanaspor maçına çok iyi hazırlanarak Adana’dan mutlak üç puanla dönmeyi hedeflediklerini belirtti.Öte yandan Kazım Karabekir Stadı’nda saha kenarında yapımı devam eden reklam panolarının ışıklandırma çalışması ise tamamlandı.