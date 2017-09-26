Zıplıyor, atlıyor, koşuyor, atıyor

lu genç atlet, Türkiye genelinde yeni yayılmaya başlayanprojesinde elde ettiği başarılarla göz dolduruyor.Dekatlon ve heptatlonda gelişim sağlamak için Türkiye Atletizm Federasyonu'nun uygulamaya koyduğu proje çerçevesinde çoklu branşlarda mücadele eden Asya Çulhaoğlu, kariyerinin zirvesine emin adımlarla ilerliyor. Bugüne kadar tüm atletizm branşlarında mücadele ettiğini belirten genç sporcu, “Çoklu branşlara yöneldikten sonra ilk olarak geçen yıl Ankara'da dekatlonda (100 metre engelli sürat koşusu, yüksek atlama, gülle atma, 200 metre koşu, uzun atlama, cirit atma ve 800 metre koşusu) yarıştım. Burada yıldızlar kategorisindeki Türkiye ikinciliğim sayesinde Milli Takım kamplarına katıldım” dedi.Sezona pentatlon (60 metre engelli, yüksek atlama, gülle atma, uzun atlama, 800 metre koşu) ile başladığını ve önüne büyük hedefler koyduğunu belirten Çulhaoğlu, “Lig yarışmaları üç etaptan oluştu ve ben seriyi üçüncü bitirdim. Hedefim, kış dönemindeki Avrupa Şampiyonası'nda yer almak” diye konuştu.Türkiye'de Komple-Atlet branşındaki en iyi iki atletten biri olduğunu da belirten Asya Çulhaoğlu, “Geriye dönüp baktığımda hala bazı ciddi eksiklerim olduğunu görüyorum. Antrenörüm Alper Yılmaz'ın benim üzerinde büyük emeği var. Kulübümüz bize her zaman en iyi imkanları sağlıyor” dedi.