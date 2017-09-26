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Zıplıyor, atlıyor, koşuyor, atıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin genç sporcusu Asya Çulhaoğlu, son dönemde atletizm dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Atletizm Federasyonu tarafından uygulamaya geçirilen "Komple-Atlet" projesi kapsamında bu sporun neredeyse tüm branşlarında piste çıkan Asya Çulhaoğlu, kısa sürede Milli Takım'a yükselmeyi başardı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesporlu genç atlet Asya Çulhaoğlu, Türkiye genelinde yeni yayılmaya başlayan Komple-Atlet projesinde elde ettiği başarılarla göz dolduruyor.

Dekatlon ve heptatlonda gelişim sağlamak için Türkiye Atletizm Federasyonu'nun uygulamaya koyduğu proje çerçevesinde çoklu branşlarda mücadele eden Asya Çulhaoğlu, kariyerinin zirvesine emin adımlarla ilerliyor. Bugüne kadar tüm atletizm branşlarında mücadele ettiğini belirten genç sporcu, “Çoklu branşlara yöneldikten sonra ilk olarak geçen yıl Ankara'da dekatlonda (100 metre engelli sürat koşusu, yüksek atlama, gülle atma, 200 metre koşu, uzun atlama, cirit atma ve 800 metre koşusu) yarıştım. Burada yıldızlar kategorisindeki Türkiye ikinciliğim sayesinde Milli Takım kamplarına katıldım” dedi.

Hedef, Avrupa Şampiyonası

Sezona pentatlon (60 metre engelli, yüksek atlama, gülle atma, uzun atlama, 800 metre koşu) ile başladığını ve önüne büyük hedefler koyduğunu belirten Çulhaoğlu, “Lig yarışmaları üç etaptan oluştu ve ben seriyi üçüncü bitirdim. Hedefim, kış dönemindeki Avrupa Şampiyonası'nda yer almak” diye konuştu.
Türkiye'de Komple-Atlet branşındaki en iyi iki atletten biri olduğunu da belirten Asya Çulhaoğlu, “Geriye dönüp baktığımda hala bazı ciddi eksiklerim olduğunu görüyorum. Antrenörüm Alper Yılmaz'ın benim üzerinde büyük emeği var. Kulübümüz bize her zaman en iyi imkanları sağlıyor” dedi.




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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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