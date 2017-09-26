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Şansal Büyüka'nın acı günü

Usta gazeteci ve televizyoncu Şansal Büyüka'nın acı günü. Büyüka'nın ağabeyi Ergin Büyüka hayatını kaybetti. 

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Spor medyasının duayen ismi usta gazeteci ve televizyoncu Şansal Büyüka acı bir haber aldı. Büyüka'nın ağabeyi Ergin Kıraç Büyüka (79) hayata gözlerini kapadı. 

Ergin Kıraç Büyüka'nın cenazesi yarın öğle namazına müteakkip Kızıltoprak Zühtüpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek. 

FANATİK ailesi olarak Ergin Kıraç Büyüka'ya Allah'tan rahmet, duayen gazeteci Şansal Büyüka ve ailesine başsağlığı dileriz.




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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »