Şansal Büyüka'nın acı günü

Spor medyasının duayen ismi usta gazeteci ve televizyoncuacı bir haber aldı. Büyüka'nın ağabeyi(79) hayata gözlerini kapadı.Ergin Kıraç Büyüka'nın cenazesi yarın öğle namazına müteakkip Kızıltoprak Zühtüpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.ailesi olarak Ergin Kıraç Büyüka'ya Allah'tan rahmet, duayen gazeteci Şansal Büyüka ve ailesine başsağlığı dileriz.