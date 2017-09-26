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Pınar Karşıyaka'da Dustin Hogue telaşı

Fiba Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkmaya hazırlanan Pınar Karşıyaka'da yeni transfer Dustin Hogue'un lisansıyla ilgili sorunlar çözülmeye çalışılıyor.

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Fiba Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki ilk maçına cuma günü çıkacak Pınar Karşıyaka, uzun uğraşlar sonucu transfer ettiği Dustin Hogue'un lisansını 100 bin dolar bonservis engeli nedeniyle halen alamadı.

Hogue'la Karşıyaka'yla anlaştığı iddia edilen dönemde sözleşme imzaladığı ortaya çıkan Güney Kore temsilcisi Goyang Orions, 25 yaşındaki oyuncunun bonservisini vermek için 100 bin dolar talep ediyor. Hogue'un menajeri, Orions yönetimiyle temas kurarak Karşıyaka'nın bu ücreti çarşamba gününe kadar ödeyeceğini bildirdi. Pınar Karşıyaka, günlük kurla 353 bin TL tutan bonservisi ödese bile ABD'li pivotun lisansının Şampiyonlar Ligi'ndeki eleme maçlarına yetişme ihtimalinin çok zayıf olduğu öğrenildi.

Yönetim, Hogue'un bonservisi ve oyunculara geciken eylül ayı maaşlarını ödeyebilmek için sponsor Yaşar Holding'le görüşmeyi bekliyor. Karşıyaka'nın Hogue'la 21 Temmuz'da anlaştığı iddia edilmiş ancak oyuncunun 20 Temmuz'da yıllık 210 bin dolar karşılığında Goyang Orions'a resmi imza attığı ortaya çıkmıştı. O dönem kulübe ihtar çeken Güney Kore temsilcisiyle kriz yaşayan Karşıyaka'da Başkan Mutlu Altuğ, transferi bitirmek için bizzat bu ülkeye gideceğini açıkladı. Hogue'a 9 Ağustos'ta imza attırarak Kore'den İzmir'e getiren Karşıyaka, bonservisle ilgili bir sorun yaşandığı takdirde paranın oyuncu tarafından karşılanacağını duyurmuştu. Karşıyaka'da iyileşen Waters ve Kennedy ise takımla birlikte çalışıyor.

DHA




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