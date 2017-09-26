Karabükspor Velizar Popov ile görüşüyor!

'nin istifasının ardından teknik direktörlük arayışlarını sürdürenun arayışları devam ediyor.Hafta sonu kendi sahasında Yeni Malatyaspor'a yenildikten sonra Erkan Sözeri Kardemir Karabükspor'daki görevinden ayrılmıştı. Karabük ekibi için bir çok teknik adamın ismi geçiyor.Yönetimin Bulgar teknik adamile de görüşme yaptığı öğrenildi. Karabükspor'un yeni teknik direktörünün bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.41 Yaşındaki Velizar Popov Asya kıtasında düşük bütçeli takımlarla yaşadığı başarılarla adını duyurmuştu.Karabükspor’da Rıza Çalımbay ve Ertuğrul Sağlam ve İbrahim Üzülmez isimleri de adaylar arasında yer alıyor.