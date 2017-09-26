  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM




Daha iyi bir görüntü için telefon çevirin!

FB Espor'un rakibi belli oldu

Fenerbahçe Espor takımı bugün Rampage’ı bir kez daha yenerek üst üste üçüncü maçından da galip ayrılarak liderliğini perçinledi. Sarı-lacivertli takımın bir sonraki turda da rakibi belli oldu.

  • - A
  • + A
Hong Kong Attitude ve Rampage ekiplerini yenerek liderliğe yükselen Vadinin Boğası, bugün Rampage’ı bir kez daha yenerek üst üste üçüncü maçından da galip ayrılarak liderliğini perçinledi.

Thaldrin muhteşem performansıyla göz doldururken, Fenerbahçe Rusya ve Türkiye şampiyonluklarından sonra Worlds 2017 için de umut verdi.

Worlds 2017 için ön eleme oynayan 1907 Fenerbahçe Espor, D Grubu’ndan lider olarak çıkmayı garantiledi.

Worlds2017 Ön Eleme 2. turunda Brezilya şampiyonu Team One eşleşen Fenerbahçe avantajlı kurasıyla da gruplara katılma yolunda büyük bir adım attı.

Dünya Şampiyonasında önce Hong Kong sonra Japon temsilcilerine karşı büyük bir üstünlük kuran Fenerbahçe’nin bu kez Brezilya temsilcisiyle yapacağı karşılaşma gruplara katılma yolunda son viraj olacak.




0 YORUM

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »