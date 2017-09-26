FB Espor'un rakibi belli oldu

Hong Kong Attitude ve Rampage ekiplerini yenerek liderliğe yükselen Vadinin Boğası, bugün Rampage’ı bir kez daha yenerek üst üste üçüncü maçından da galip ayrılarak liderliğini perçinledi.Thaldrin muhteşem performansıyla göz doldururken, Fenerbahçe Rusya ve Türkiye şampiyonluklarından sonra Worlds 2017 için de umut verdi.Worlds 2017 için ön eleme oynayan 1907 Fenerbahçe Espor, D Grubu’ndan lider olarak çıkmayı garantiledi.Worlds2017 Ön Eleme 2. turunda Brezilya şampiyonu Team One eşleşen Fenerbahçe avantajlı kurasıyla da gruplara katılma yolunda büyük bir adım attı.Dünya Şampiyonasında önce Hong Kong sonra Japon temsilcilerine karşı büyük bir üstünlük kuran Fenerbahçe’nin bu kez Brezilya temsilcisiyle yapacağı karşılaşma gruplara katılma yolunda son viraj olacak.