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Denizlispor'da Yusuf Şimşek yolcu gibi

TFF 1. Lig'de Ümraniyespor'a da deplasmanda 4-2 yenilince 6 hafta sonunda 1 puanla son sırada kalan Denizlispor'da fatura teknik direktör Yusuf Şimşek'e çıkacak.

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Yönetim, maç sonunda yaptığı değerlendirme sonucu Yusuf Şimşek'ten istifasını isteme kararı aldı. Ümraniye deplasmanında alınan farklı mağlubiyet ve sergilenen kötü futbolun ardından özellikle sosyal medyada yoğun olarak Şimşek'in görevi bırakması yönünde paylaşımlar yapıldı.

Maçın ardından Yusuf Şimşek'in yaptığı değerlendirmede istifasını açıklamaması ve gelecek maçlara bakacaklarını söylemesi üzerine yönetim kurulu, kendi arasında yaptığı değerlendirmede tecrübeli teknik adamla yolları ayırma kararı aldı. Başkan Mustafa Üstek ve yöneticiler, teknik direktör Şimşek'le bir araya gelerek son durumu masaya yatıracak. Toplantıda Başkan Üstek'in teknik heyette kan değişikliği yapmak için Şimşek'ten istifa etmesini isteyeceği öğrenildi.

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)




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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
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O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »