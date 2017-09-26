Denizlispor'da Yusuf Şimşek yolcu gibi

Yönetim, maç sonunda yaptığı değerlendirme sonucu'ten istifasını isteme kararı aldı.deplasmanında alınan farklı mağlubiyet ve sergilenen kötü futbolun ardından özellikle sosyal medyada yoğun olarak Şimşek'in görevi bırakması yönünde paylaşımlar yapıldı.Maçın ardından Yusuf Şimşek'in yaptığı değerlendirmede istifasını açıklamaması ve gelecek maçlara bakacaklarını söylemesi üzerine yönetim kurulu, kendi arasında yaptığı değerlendirmede tecrübeli teknik adamla yolları ayırma kararı aldı. Başkan Mustafa Üstek ve yöneticiler, teknik direktör Şimşek'le bir araya gelerek son durumu masaya yatıracak. Toplantıda Başkan Üstek'in teknik heyette kan değişikliği yapmak için Şimşek'ten istifa etmesini isteyeceği öğrenildi.Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)