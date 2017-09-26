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Denizlispor'da Yusuf Şimşek ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor yönetimi, üst üste gelen kötü sonuçlar nedeniyle, Teknik Direktör Yusuf Şimşek’in sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

26 Eylül 2017, Salı 14:55

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TFF 1. Lig’de mücadele eden Denizlispor Kulübü Yönetim Kurulu, 6 haftada sadece 1 puan alabilen takımın Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ile bir toplantı yaptı. Kulüp yönetimi, Şimşek ile yaptığı görüşmenin ardından sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten, yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yönetim kurulumuzun aldığı kararla Yusuf Şimşek’in sözleşmesi karşılıklı görüşülerek feshedilmiştir. Sayın Yusuf Şimşek’e ve yardımcı hocalarımıza sezon başından bu yana Denizlispor’umuza verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder, kendilerine bundan sonraki mesleki yaşamlarında başarılar dileriz."

Yeşil-siyahlı takım ligde oynadığı 6 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlikle sadece 1 puan alabildi.

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22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
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25 Eylül 2017 Pazartesi

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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
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5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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