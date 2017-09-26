Denizlispor'da Yusuf Şimşek ile yollar ayrıldı

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TFF 1. Lig’de mücadele eden Denizlispor Kulübü Yönetim Kurulu, 6 haftada sadece 1 puan alabilen takımın Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ile bir toplantı yaptı. Kulüp yönetimi, Şimşek ile yaptığı görüşmenin ardından sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.“Yönetim kurulumuzun aldığı kararla Yusuf Şimşek’in sözleşmesi karşılıklı görüşülerek feshedilmiştir. Sayın Yusuf Şimşek’e ve yardımcı hocalarımıza sezon başından bu yana Denizlispor’umuza verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder, kendilerine bundan sonraki mesleki yaşamlarında başarılar dileriz."Yeşil-siyahlı takım ligde oynadığı 6 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlikle sadece 1 puan alabildi.