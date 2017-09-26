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Alpay Özalan istifa etti

Türkiye 1'nci lig takımlarından Samsunspor'un teknik direktörü Alpay Özalan görevinden istifa etti. Samsunspor Yönetim Kurulu'nun yaptığı yazılı açıklamada "Hocamız Alpay Özalan istifasını yönetim kuruluna sunmuştur" denildi.

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TFF 1'nci ligi 2017-2018 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Samsunspor'da lig de oynadığı 6 maçtan 5 puan alarak adeta hayal kırıklığı yaşatan Samsunspor'da Alpay Özalan devri sona erdi. Samsunspor yönetimine istifasını sunan Alpay Özalan'ın yarın Samsun'dan ayrılması beklenirken, Samsunspor Yönetim Kurulu'nun yaptığı yazılı açıklamada "Hocamız Alpay Özalan istifasını yönetim kuruluna sunmuştur. Nihai karar, yarın sabah hocamız ile yapacağımız toplantının ardından Samsunspor Kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)




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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »