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Ümraniyespor-Denizlispor maç sonucu: 4-2

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Ümraniyespor, ilk yarısı 2-2 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada Denizlispor'u 4-2 mağlup etti.

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TFF 1. Lig'in 6. haftasında Ümraniyespor, ilk yarısı 2-2 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada Denizlispor'u 4-2 mağlup etti.

Stat: Ümraniye
Hakemler: Ramazan Keleş, Özgür Ertem, Selahattin Altay
Ümraniyespor: Burak, Appindangoye, Mehmet, Merthan, Mücahit, Timur, Vasilogiannis (Samet dk. 90), İbrahim, Cleyton (Bulut dk. 85), Serdar (Emircan dk. 70), Drole
Denizlispor: Asil Kaan, Taha Can, Ömer Alp (Moritz dk. 86), Burak, Kerem Can, Ziya, Hüseyin, Taşkın, Sankoh (Anıl dk. 40), Barış, Ramazan (Yasin dk. 46)
Goller: Drole (dk. 13, dk. 29 ve 89), İbrahim (dk. 72) (Ümraniyespor), Hüseyin (dk. 45 ve 45+2) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Cleyton, Mehmet Sedef, Burak, Timur (Ümraniyespor), Sankoh, Ziya, Barış (Denizlispor)

 




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ÖNE ÇIKANLAR

6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »