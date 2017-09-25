Trabzonspor’un kalesi düştü

Ligin ilk 6 haftalık bölümünde 2’şer galibiyet, beraberlik ile mağlubiyet alarak 8 puan toplayan ve zirvenin 8 puan gerisinde 9’ncu sırada yer alan bordo mavililerde, kaleciler Onur Recep Kıvrak, Esteban Alvarado ve Uğurcan Çakır sezona iyi başlayamadı. 6 maçta kalesinde toplamda 13 gol gören Trabzonspor’da 3 kaleci de kalesini gole kapatamadı.Bordo mavililerde 3 maçta 270 dakika süre alan Onur 6 gol, 3 maçta 226 dakika sahada kalan Esteban 4 gol ve 1 maçta 45 dakika görev yapan Uğurcan ise kalesinde 3 gol görerek beklentilerin altında kaldı. Trabzonspor’da Uğurcan ilk kez Süper Lig’de bir maçta görev alırken, 2016-17 sezonunda ligde toplam 3 maçta 225 dakika süre alan Esteban ise yeni sezonda ilk 6 haftada geçen sezonki görev süresine ulaştı ancak bu zaman diliminde kalesinde daha çok gol gördü.Süper Lig’de geride kalan 6 haftada 22 sarı kart gören Trabzonspor, 22 sarı kart gören Kardemir Karabükspor ve 21 sarı, 1 kırmızı kart gören Atiker Konyaspor ile birlikte 26 sarı kartlı Medipol Başakşehir’in ardından en çok kart gören takımlar arasında yer aldı. 6 haftalık bölümde 11 sarı kart gören Aytemiz Alanyaspor ise ligde en az kart gören takım oldu.Bu arada 22 kartla en agresif takımlardan biri olan Trabzonspor’da 3’er sarı kartı bulunan sol bek Emmanuel Mas ile orta saha oyuncusu Juraj Kucka sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Ligin 7’nci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan bordo mavililerde Mas ile Kucka bu maçta sarı kart görmeleri durumunda ligin 8’nci haftasındaki Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.