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"Takımın oturması için en az 1 aya ihtiyacımız var"

Voleybol Efeler Ligi’nde 2017-2018 sezonu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-0 mağlup eden Arkas Spor’un antrenörü Glenn Hoag, "Yüksek bir takım olmamıza rağmen defans ve blokta çok iyi işler yaptık, bu kadarını ben de beklemiyordum." dedi.

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Hoag, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun ilk resmi maçlarının hazırlık müsabakalarından farklı olduğunu, geçen seneye göre fiziksel olarak daha uzun bir takım haline geldiklerini söyledi.
Geçen sezona göre pasör mevkisinde değişiklik yaptıklarını hatırlatan Hoag, şöyle konuştu:

"İlk transfer ettiğimiz pasörümüzün hastalığı nedeniyle Jovovic’le anlaştık. Jovovic ve Fromm Avrupa Voleybol Şampiyonası nedeniyle aramıza geç katıldılar, o yüzden zamana ihtiyaçları var. Daha yüksek bir takım olmamıza rağmen defans ve blokta çok iyi işler yaptık, bu kadarını ben de beklemiyordum. Sezon yeni başladı, en az bir aya ihtiyacımız var takımın oturması, birbirine alışması için."

Hoag, ligde bir kaç takımın öne çıktığını, Ziraat Bankası ve Halkbank’ın iyi takım kurduğunu, Fenerbahçe’nin 3 senedir aynı kadro ile mücadele ettiğini ve sistemini oturttuğunu kaydetti.

Maliye Piyango ve İnegöl Belediyespor’un da sürpriz yapabilecek takımlar olduğunu belirten Hoag, "Benim felsefem değişmedi, her takıma karşı saygı duyuyoruz, her takıma karşı ayrı ayrı çalışacağız, her takıma karşı farklı oynayacağız." dedi.

AA




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ÖNE ÇIKANLAR

6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »