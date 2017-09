"Takımın oturması için en az 1 aya ihtiyacımız var"

Hoag, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun ilk resmi maçlarının hazırlık müsabakalarından farklı olduğunu, geçen seneye göre fiziksel olarak daha uzun bir takım haline geldiklerini söyledi.Geçen sezona göre pasör mevkisinde değişiklik yaptıklarını hatırlatan Hoag, şöyle konuştu:"İlk transfer ettiğimiz pasörümüzün hastalığı nedeniyle Jovovic’le anlaştık. Jovovic ve Fromm Avrupa Voleybol Şampiyonası nedeniyle aramıza geç katıldılar, o yüzden zamana ihtiyaçları var. Daha yüksek bir takım olmamıza rağmen defans ve blokta çok iyi işler yaptık, bu kadarını ben de beklemiyordum. Sezon yeni başladı, en az bir aya ihtiyacımız var takımın oturması, birbirine alışması için."Hoag, ligde bir kaç takımın öne çıktığını, Ziraat Bankası ve Halkbank’ın iyi takım kurduğunu, Fenerbahçe’nin 3 senedir aynı kadro ile mücadele ettiğini ve sistemini oturttuğunu kaydetti.Maliye Piyango ve İnegöl Belediyespor’un da sürpriz yapabilecek takımlar olduğunu belirten Hoag, "Benim felsefem değişmedi, her takıma karşı saygı duyuyoruz, her takıma karşı ayrı ayrı çalışacağız, her takıma karşı farklı oynayacağız." dedi.AA