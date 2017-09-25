Olympiakos'ta Besnik Hasi'nin görevine son verildi

Yunanistan Ligi ekiplerinden Emenike'nin de forma giydiği Olympiakos'ta teknik direktör Besnik Hasi'nin görevine son verildi.Alınan kötü sonuçlar nedeniyle yönetim tecrübeli teknik adamla yolları ayırma kararı aldı.3 haftadır ligde galibiyet yüzü göremeyen ve son olarak deplasmanda AEK'ya mağlup olan Kırmızı Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 3-2'lik skorla kaybetmişti.