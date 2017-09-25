Muharrem Usta Yanal konusunda sıkıntılı

657 gündür sportif başarı yok

Aytemiz Alanyaspor maçı dengeleri bozdu

Yarışmacı bir takım kurdu

Beşiktaş maçı dönüm noktası olacak

Göreve geldiği günden beri yaşanan ekonomik sıkıntılara çözüm arama noktasında kulübün önünü açabilecek hamleleri hayata geçirmeye çalışan, bu sezon da oluşturulan kadro ile sportif başarıyı arzulayan'nın, alınan saha sonuçları ve sonrasında büyük bir destekle istikrar adına arkasında durduğu Teknik Direktör'ın yönetim içinde de tartışılmaya başlanması keyfini kaçırdı.Yönetim, Yanal konusunda bir karara varmak isterken, Başkan Muharrem Usta'yı ise ikna turlarına devam ediyor. Yöneticilerin bu baskısı karşısında, Usta'nın, Beşiktaş maçına kadar bekleyişini sürdüreceği öğrenildi.'da 6 Aralık 2015 tarihinde göreve seçilen Muharrem Usta başkanlığındaki kulüp yönetim kurulu 657 gündür görevde bulunuyor. Bordo-mavili takım, Usta yönetimi göreve seçildikten sonra 7 Aralık'ta ligde Eskişehirspor maçıyla başlayan 61 maçlık dönemde 23 galibiyet, 25 mağlubiyet ve 12 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer söz konusu dönem içinde sportif bir başarı elde edemedi.Yeni sezonda 50. yıl planlaması yapan Trabzonspor yönetimi, Süper Lig'in ilk 6 haftasında arzuladığı sonuçları alamadı. Evinde Atiker Konyaspor'u 2-1 ile geçen Karadeniz ekibi, deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalırken, ligin yeni ekiplerinde Göztepe karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyet hayal kırıklığı yaşattı. Ardından sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1'le geçen Karadeniz ekibiile 2-2 berabere kalırken son oynadığı Aytemiz Alanyaspor'a ise sahasında 4-3 mağlup olması Teknik Direktör'ı eleştirilerin tepesine çıkardı.Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, göreve geldiği günden beri kulübün ekonomik planlaması nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçirirken, bir taraftan da yarışmacı bir takım kurmak için yoğun bir mesai harcadı. Kendi imkanlarını da kulüp için kullanan Usta, 50'nci yıl hedefi doğrultusunda mali durumu zorlayarak kadroya önemli isimler kattı. Camianın şampiyonluk arzusu ve heyecanı yerini Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası hayal kırıklığına bıraktı.Trabzonspor’un 1 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş müsabakası bordo-mavililer için kader niteliği taşıyor. Bu maç sonrası alınacak sonuç Karadeniz ekibinin bu sezonki durumunu belirleyecek. Lige tutunma adına sahadan mutlak galibiyetle ayrılması gereken bordo-mavililerde Teknik Direktör Ersun Yanal’ın da geleceği netlik kazanacak.İHA