Hüseyin Sözlü: Sporun ve sporcunun yanındayız

Turnuva öncesi konuşan Başkan Sözlü, kentin her alanda ilerlemesi için çalıştıklarını, Adana’nın sporun tüm alanlarında Türkiye’nin gözdesi olacağını ifade etti.Orhan ve Kayhan Kaynak Kardeşler Futbol Turnuvası final maçı Boynuyoğun-Kılıçlı arasında oynandı. Turnuva öncesi konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, amatör spor kulüplerinin her daim destekçisi olduklarını ifade ederken Adana’nın her alanda ilerlemesi için çalıştıklarını, kentin Türk sporuna katkı sunması noktasında amatör kulüplerin etkisinin büyük olduğunu söyledi.Turnuvanın final maçında Boynuyoğun Kılıçlı’yı 1-0 yenerek şampiyon oldu. Birinciye ödülü Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ verirken ikinci olan takıma ödülünü Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Müdürü Kadir Gül verdi.