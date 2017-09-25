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Hüseyin Sözlü: Sporun ve sporcunun yanındayız

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü merkez Sarıçam ilçesi’nde düzenlenen Orhan ve Kayhan Kaynak Kardeşler Futbol Turnuvası’na katıldı.

25 Eylül 2017, Pazartesi 16:18

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Turnuva öncesi konuşan Başkan Sözlü, kentin her alanda ilerlemesi için çalıştıklarını, Adana’nın sporun tüm alanlarında Türkiye’nin gözdesi olacağını ifade etti.
 
‘’TÜRK SPORUNA HER DAİM KATKI SUNACAĞIZ’’

Orhan ve Kayhan Kaynak Kardeşler Futbol Turnuvası final maçı Boynuyoğun-Kılıçlı arasında oynandı. Turnuva öncesi konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, amatör spor kulüplerinin her daim destekçisi olduklarını ifade ederken Adana’nın her alanda ilerlemesi için çalıştıklarını, kentin Türk sporuna katkı sunması noktasında amatör kulüplerin etkisinin büyük olduğunu söyledi.
 
TURNUVANIN ŞAMPİYONU BOYNUYOĞUN

Turnuvanın final maçında Boynuyoğun Kılıçlı’yı 1-0 yenerek şampiyon oldu. Birinciye ödülü Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ verirken ikinci olan takıma ödülünü Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Müdürü Kadir Gül verdi.




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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
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O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »